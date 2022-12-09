Лукашенко заявил о планах Запада начать войну в Донбассе после 2020 года

Александр Лукашенко (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Белоруссия опубликует информацию о планах Запада начать войну с Россией в 2021–2022 годах. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Павлу Зарубину.

«В ближайшее время, я [президенту России Владимиру] Путину сказал, мы обнародуем эти факты: как они должны были после 2020 года, мятежа в Белоруссии, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области войсками НАТО, захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса», — заявил белорусский президент.

По его словам, война Запада с Россией должна была произойти в 2021–2022 годах. «Причиной должно послужить то, что Россия захватила чужие территории, — пояснил Лукашенко. — Россия сработала на опережение».

В августе 2020 года в Белоруссии начались массовые протесты после президентских выборов. Оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования. Согласно данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, находившийся на тот момент у власти 25 лет, набрал более 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%.

На протестах правоохранительные органы массово задерживали протестующих, были пострадавшие как среди митингующих, так и среди силовиков. Страны Запада не признали результаты выборов и требовали освобождения задержанных и арестованных. Россия результаты голосования признала.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Путин, объявляя о начале операции, называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. 7 декабря глава государства заявил: «война была начата <...> не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине она была начата украинскими властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота».