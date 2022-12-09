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Тишковец спрогнозировал «крепкие русские морозы» в Москве в конце декабря

Тишковец: москвичей в конце декабря — начале января ждут «крепкие русские морозы»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Морозы ожидаются в столичном регионе в конце декабря и начале января. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По предварительным прогнозам, последняя декада декабря и начало января в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины, будут холоднее нормы аж на три-пять градусов — это существенное отрицательное отклонение от среднего. Москвичей ждут крепкие русские морозы», — сказал синоптик. Он уточнил, что точные прогнозы будут представлены не раньше чем за пять суток до Нового года.

Средняя климатическая норма для декабря-января в Москве, по словам Тишковца, ночью составляет от минус 10 до минус 13, днем — от минус четырех до минус семи.

4 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал начало зимы в Москве и Московской области самым холодным за последние 20 лет.

3 декабря Гидрометцентр предупредил, что в Москве и Московской области ожидаются аномальные морозы. На прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень опасности.

На 9 декабря в Москве действует желтый уровень опасности, который означает, что погода может быть потенциально опасна. В Москве в течение дня ожидается небольшой снег, местами гололедица и температура воздуха до минус трех градусов. В выходные ночью похолодает до минус пяти градусов.

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Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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