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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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В метеобюро Москвы назвали минувшую ночь самой холодной с начала осени

Московское метеобюро: минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени — температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 опустилась до минус 11,9 градуса, сообщили «Интерфаксу» в московском метеобюро.

Представитель организации уточнил, что предыдущий минимум температуры был зафиксирован 19 ноября — тогда она опустилась до минус 9,1 градуса. В метеобюро отметили, что рекорд холода для 30 ноября в Москве был установлен в 1998 году, когда температура воздуха опустилась до минус 21,1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что со среды, 30 ноября, жителей Москвы и Подмосковья ожидают морозы, характерные для последних дней января — до минус 6–9 градусов днем и минус 10–15 градусов ночью, а в некоторых районах Подмосковья ночная температура может достигать и минус 17–18 градусов. Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы.

Причины таких низких температур — влияние антициклона и перемещение холодных воздушных масс, объяснил он. Из-за антициклона также ожидается аномально высокое давление. Однако погода при этом будет солнечной и безветренной, добавил синоптик.

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Погода Москва морозы
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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