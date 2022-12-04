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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Вильфанд заявил о самом холодном за 20 лет начале зимы в Москве и области

Синоптик Вильфанд: столь холодного начала зимы в Москве и Подмосковье не было 20 лет
Декабрь начался с суперхолодной погоды, которая соответствует январскому климату в Архангельске. В последующие дни месяца также ожидается мороз
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Последний раз такое холодное начало декабря наблюдалось в Москве и Московской области в 2002 году, а 5 декабря может стать самым морозным днем этой зимы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Морозы усилятся до минус 12–14 градусов, по области — до 17 градусов ночью, а днем — 8–10 градусов, по области — до 12 градусов. Это на 8 градусов ниже нормы. Зима началась с суперхолодной погоды, такая бывает в Архангельске в январе по климату», — сказал он.

По словам Вильфанда, в последующие дни температура будет немного повышаться, но погода все равно останется достаточно холодной. 6 декабря днем прогнозируются 6–8 градусов мороза, 7 декабря — 5–7 градусов мороза.

«Если анализировать, давно ли было такое холодное начало зимы, то в нынешнем веке такие температуры отмечались только 20 лет назад», — сказал он и добавил, что аналогичная ситуация была в 2002 году. 

Вильфанд в конце ноября предупреждал москвичей о морозах, характерных для последних дней января, — до минус 6–9 градусов днем и минус 10–15 градусов ночью, а в некоторых районах Подмосковья ночная температура может достигать и минус 17–18 градусов. Причины таких низких температур — влияние антициклона и перемещение холодных воздушных масс, объяснил он.

Ночь на 30 ноября в московском метеобюро назвали самой холодной с начала осени — температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 опустилась до минус 11,9 градуса. Предыдущий минимум температуры был зафиксирован 19 ноября — тогда она опустилась до минус 9,1 градуса. Рекорд холода для 30 ноября в Москве был установлен в 1998 году, когда температура воздуха опустилась до минус 21,1 градуса.

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Яна Ломакина
Погода Москва морозы Роман Вильфанд холод
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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