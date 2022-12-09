Генпрокурор Краснов: за три года у чиновников изъяли имущество на ₽200 млрд

Краснов сообщил об изъятом у чиновников имуществе на ₽200 млрд за 3 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские суды за последние три года изъяли у чиновников не подтвержденное легальными доходами имущество почти на 200 млрд руб. Об этом генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил в интервью ТАСС

«Нами налажена системная работа по выявлению лиц, живущих не по средствам, равно как и сформирована судебная практика по «оптимизации» финансового положения таких бизнесменов во власти. Только за последние три года сумма удовлетворенных требований прокуроров составила почти 200 млрд руб.», — сказал генпрокурор.

Он напомнил об уголовном деле бывшего начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, у которого изъяли имущество на общую сумму около 180 млн руб. Чиновника задержали в июне 2021 года. «Но, как оказалось, это только вершина айсберга», — продолжил Краснов. У прокуратуры возникли вопросы и к подчиненным арестованного.

В числе других упомянутых прокурором случаев — взыскание имущества почти на 440 млн руб. с должностного лица Россельхознадзора и членов его семьи, на 35 млн руб. — с начальника отдела ГИБДД по Башкортостану, на 32 млн руб. — с чиновника министерства экономики Краснодарского края.

Краснов сообщил, что установленный ущерб от коррупционных преступлений в России только в этом году превысил 37 млрд руб., а за последние два года — более 100 млрд руб. При этом впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба.

8 декабря председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что с 2011 года в России перед судом за коррупционные преступления предстали около 72 тыс. разных должностных лиц, чьи дела расследовал СК. В суды количество дел о преступлениях этой категории поступило в этом году больше на 10%, чем в прошлом (8,7 тыс. против 8 тыс. соответственно).

Россия, по данным на 2021 год, находится на 136-м месте в индексе восприятия коррупции международной неправительственной организации Transparency International. Ее результаты аналогичны показателям Мали, Либерии и Анголы, но лучше, чем у Мьянмы.