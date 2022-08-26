С экс-главы ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом взыскали ₽180 млн

Экс-начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова задержали в июле 2021 года по делу о коррупции. У него нашли особняк с золотым унитазом, два десятка объектов недвижимости и шесть машин

Алексей Сафонов (Фото: Денис Абрамов / РИА Новости)

Суд Ставрополя изъял в пользу государства имущество бывшего начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и его близких на 180 млн руб., сообщила Генеральная прокуратура, подавшая соответствующий иск. Сафонов проходит по делу о взяточничестве. Судебным решением изъяты земельные участки, квартиры и автомобили премиум-класса, говорится в сообщении.

«По иску Генпрокуратуры России в доход государства обращено имущество бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова стоимостью около 180 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Решение суда в законную силу пока не вступило, уточнили в Генпрокуратуре.

Ведомство подало иск в декабре 2021 года. По данным прокуратуры, Сафонов, его родственники и близкие приобрели недвижимость и другое имущество, однако не предоставили сведений о законных источниках средств, на которые оно покупалось. В ходе рассмотрения дела иск был уточнен, поскольку обнаружилось другое дорогостоящее имущество.

В том же декабре суд наложил обеспечительные меры на активы Сафонова. Он пытался скрыть их от декларирования, переписывая на мать, бывшую жену и ее родственников, писал «Коммерсантъ». Речь шла о 22 объектах недвижимости и шести иномарках, оцениваемых не менее чем в 83 млн руб.

Бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова задержали в июле 2021 года. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). В ходе расследования у него нашли особняк с золотым унитазом, а также еще более двух десятков объектов недвижимости и шесть автомобилей.