ЦИК отказалась от закупки электронных урн нового поколения

Центризбирком отказался от закупки 10 тыс. электронных урн КОИБ-2022, объяснив решение отсутствием поставщиков и «сложившейся обстановкой». Потенциальные участники тендера настаивают на своей готовности поставлять комплексы

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Центризбирком отменил закупку новейших комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2022), следует из постановления, принятого на заседании ЦИК 15 сентября. Как пояснил руководитель федерального центра информатизации при ЦИК Александр Сокольчук, комиссии не удалось найти соответствующего требованиям поставщика.

«Как сказала Элла Александровна [Памфилова], в связи со сложившейся обстановкой нам так и не удалось реализовать этот пункт, и не нашлось организаций, которые выполнили бы требования нашего технического задания», — отметил Сокольчук.

По словам Сокольчука, Минфин и правительство отказали ЦИК в просьбе о перераспределении выделенных на КОИБы средств на другие цели, в частности замену оборудования, выводимого из эксплуатации в составе ГАС «Выборы». Деньги вернутся в бюджет, таким образом, расходы на мероприятия центра автоматизации ЦИК в 2022 году снизятся до 1,5 млрд руб. вместо почти 3,7 млрд руб.

КОИБы используются для электронного подсчета результатов голосования, они состоят из пары соединенных с урнами сканеров для распознавания бюллетеней и принтера. Согласно графику ЦИК должна была заключить контракт на изготовление и поставку КОИБов в 2022 году на сумму почти 2,3 млрд руб. Речь шла о 10 тыс. новых комплексов, говорил Сокольчук.

РБК направил запрос в ЦИК.

Оба потенциальных поставщика КОИБов сообщили РБК, что были заинтересованы в поставке этих устройств.

АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК) направила в ЦИК письмо, в котором выразила готовность поставлять КОИБы, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в которую входит ОПК. «Необходимые технологические возможности для производства КОИБов в данный момент имеются», — добавили там, подчеркнув, что ОПК не отказывалась от заключения контракта и была готова реализовать все требования Центризбиркома.

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Помимо «Ростеха» ЦИК обсуждала возможность поставок КОИБов также с МГТУ им. Баумана, но университет был не готов осуществить поставку ранее 2023 года — после этого ЦИК решила вообще отказаться от закупки оборудования, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон. Уведомлять о причинах отказа ЦИК не должна была, потому что было только намерение заключить контакт, добавил он.

По словам проректора по экономике и инновациям МГТУ им. Н.Э. Баумана Евгения Старожука, университет заявлял представителям ЦИК о готовности участвовать в закупке. Вопрос с логистикой импортных комплектующих на сегодняшний день решен, отметил он. «Насколько нам известно, от единственного поставщика поступила информация о невозможности закупки комплексов, но еще раз отмечу, что МГТУ им. Н.Э. Баумана заявлял о готовности принять участие в закупке», — добавил Старожук.

В апреле Сокольчук уже говорил, что ЦИК отказывается от закупки — по его словам, ОПК не заключила контракт «ввиду сложившейся обстановки и сложности реализации». В «Ростехе» тогда указывали, что холдинг не отказывался от подписания контакта. Позднее глава ЦИК Элла Памфилова указала, что Центризбирком ведет переговоры с альтернативными поставщиками, так как «у многих компаний возникли определенные трудности по разным причинам».

Сразу после начала специальной операции на Украине «Ростех» и его предприятия оказались под британскими санкциями. 3 марта аналогичные санкции ввели США; под ограничения попали в том числе глава «Ростеха» Сергей Чемезов и члены его семьи.

Ранее Памфилова сообщала о планах ЦИК к 2022 или 2023 году увеличить количество комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах до 25 тыс. штук. Сейчас ЦИК располагает примерно 5 тыс. КОИБ-2010 и около 13 тыс. КОИБ-2017.