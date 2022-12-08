Правозащитник сообщил, что Бут отправился в Москву после обмена

Виктор Бут (Фото: Chumsak Kanoknan / Getty Images)

Отбывавший наказание в США россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сейчас находится в самолете и летит в Москву. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Сейчас он находится в самолете, который следует в Россию. В ближайшее время он окажется на российской территории», — сказал правозащитник. Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что самолет с Бутом приземлится в аэропорту Внуково.

Об обмене Бута на Грайнер 8 декабря сообщил российский МИД. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Грайнер после освобождения направилась в США. Американский президент Джо Байден подтвердил, что Грайнер находится в самолете и летит в Соединенные Штаты. Он рассказал, что пообщался со спортсменкой и что с ней все в порядке.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила «Интерфаксу», что Бута и Грайнер помиловали перед обменом, поэтому они не будут отбывать оставшуюся часть наказания по возвращении. «Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека», — сказала обмудсмен агентству ТАСС.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

Грайнер выступала за екатеринбургский клуб «УГМК». В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Сама баскетболистка утверждала, что каннабис ей прописал врач. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

США и Россия вели переговоры по обмену Бута на Грайнер несколько месяцев. МИД отмечал, что Соединенные Штаты долгое время не хотели включать Бута в сделку. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ноябре заявила, что от «серьезных переговоров» насчет обмена отказывается Москва.

Кроме того, в российском МИДе подтверждали, что США и Россия обсуждают обмен еще одного американца — Пола Уилана, который отбывает в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже. Байден на пресс-конференции после обмена сказал, что Вашингтон будет добиваться его освобождения.