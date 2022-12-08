Первые монеты с Карлом III поступили в обращение в Великобритании

В обращение вышли первые монеты с Карлом III

Фото: royalmint.com

В Великобритании вышли в обращение первые монеты с профилем Карла III, сообщил Королевский монетный двор на своем сайте.

«С сегодняшнего дня отделения почты по всей стране получат 4,9 млн монет номиналом 50 пенсов с изображением короля», — говорится в сообщении.

Монеты поступят в 9452 отделения почты в течение декабря, где их будут выдавать в качестве сдачи. Всего будет выпущено 9,6 млн экземпляров, они будут поступать в обращение в соответствии со спросом.

Рельеф с изображением короля, размещенный на монете, создал британский скульптор Мартин Дженнингс. Монарх лично одобрил изображение. По традиции профиль монарха обращен влево, в противоположную сторону от профиля Елизаветы II, предшественницы сына на троне. Все монеты Великобритании с изображением покойной королевы останутся законным платежным средством.

30 сентября монетный двор впервые показал монеты с изображением короля Карла III, анонсировав их выпуск в декабре.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королем Великобритании стал ее сын принц Чарльз.