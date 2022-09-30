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В Британии показали первые монеты с изображением короля Карла III

Первые монеты с портретом Карла III появятся в памятной коллекции, посвященной жизни королевы Елизаветы II. Коллекция будет выпущена 3 октября

Фото:Alastair Grant / AP Фото:Peter Nicholls / Reuters Фото:Peter Nicholls / Reuters Фото:Peter Nicholls / Reuters

Королевский монетный двор Великобритании представил первые монеты с изображением короля Карла III, передает пресс-служба ведомства.

«Сегодня мы имеем честь представить первое официальное изображение Его Величества короля Карла III, впервые появившееся на памятной коллекции монет, посвященной жизни и наследию королевы Елизаветы II», — говорится в сообщении.

Коллекция памятных монет будет выпущена 3 октября. Монеты номиналом в 50 пенсов поступят в обращение в этом году. «Монеты с портретами королевы Елизаветы II и короля Карла III будут в обращении еще долгие годы», — отметили в пресс-службе монетного двора.

Портрет короля на монетах был создан британским скульптором Мартином Дженнингсом и одобрен лично Карлом III. В соответствии с королевской и нумизматической традицией, лицо короля на монете будет повернуто в левую сторону, то есть в сторону, противоположную той, куда смотрел предыдущий монарх. К примеру, лицо королевы Елизаветы II на портрете было повернуто вправо.

Елизавета II на британских монетах: пять профилей королевы
Общество
Фото:Luke MacGregor / Reuters

За 70 лет правления Елизаветы II на британских монетах сменилось пять ее профилей. Первые монеты с ее портретом были выпущены в 1953 году после коронации, тогда королеве было 27 лет. Портреты Елизаветы появились на монетах достоинством 1 фартинг (1/4 пенни), полпенни и пенни, три и шесть пенсов, один и два шиллинга, на кронах и полукронах, а позднее и на золотых соверенах. Монеты нового образца появились в 1968-м году, когда королеве было 42 года, затем в 1985 году, когда королеве было уже почти 60 лет, потом в 1998 году — в 72 года. Последний портрет Елизаветы II появился на британских монетах в 2015 году.

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Портрет Елизаветы II также печатался на бумажных купюрах. После смерти королевы Банк Англии заявил, что банкноты с ее изображением останутся законным платежным средством.

77 лет на купюрах: как менялись портреты Елизаветы II на валютах 30 стран
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Фото:Oli Scarff / Getty Images

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет. После этого новым королем Великобритании стал ее сын принц Чарльз, взявший себе имя Карл III.

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Персоны
Татьяна Стекольникова
Великобритания Карл III монеты монетный двор Елизавета II

Карл III Виндзор

Король Великобритании

14 ноября 1948 года
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