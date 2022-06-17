Путин обратился к бизнесу с призывом «связывать будущее детей с Родиной»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 16:31
Поколение альфа в цифрах: к чему готовиться маркетологам и социологам Совместный проект, 17:56
Путин ответил на вопрос, что важнее — суверенитет или упаковка Политика, 17:53
Три иностранца вошли в штаб нового тренера «Спартака» Спорт, 17:50
Путин заявил о риске быть в позиции постоянно догоняющих Экономика, 17:41
NYT показала, куда летала российская элита до введения санкций и после Бизнес, 17:40
Почему большинство бизнес-книг не стоят внимания: выясняем с экспертами Экономика образования, 17:40
«Дом.РФ» запустит Единую льготную ипотеку в Московской области Пресс-релиз, 17:40
Путин заявил, что голод в бедных странах будет на совести США и ЕС Политика, 17:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:37
«Сбер» и ВТБ после слов Путина запустили ипотеку под 7% Недвижимость, 17:35
Лучший тренер Единой лиги ВТБ возглавил ЦСКА Спорт, 17:34
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 17:33
Токаев поддержал создание Большого Евразийского партнерства Политика, 17:28
Путин назвал ключевые принципы новой российской экономической политики Экономика, 17:28
ПМЭФ-2022 ,  
0 

Путин обратился к бизнесу с призывом «связывать будущее детей с Родиной»

Путин сказал бизнесменам, что «дома надежнее», и посоветовал потерявшим активы за рубежом «не наступать на старые грабли». Он напомнил о примерах купеческих семей Морозовых и Рябушинских
Фото: Aртем Кореняко / РБК
Фото: Aртем Кореняко / РБК

Президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, посоветовал крупному бизнесу и их детям связывать будущее с Россией. РБК ведет трансляцию.

«Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной», — сказал глава государства.

По словам Путина, изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города или страны в целом чрезвычайно важная вещь для самореализации.

«Последние события только подтвердили то, о чем я говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов», — сказал Путин.

Video

«Не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают», — отметил президент.

По его словам, именно так воспринимали свою миссию Морозовы и Рябушинские, Апанаевы и Мациевы, Мамонтов, Третьяков и другие купеческие предпринимательские семьи.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: когда речь идет о навязчивом работодателе
Инструкции
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору
Статьи
Pro
Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом
Кейсы
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Фото: Giuseppe Cacace / Getty Images Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе
Статьи
Pro
Фото: Nick Page / Unsplash Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти»
Инструкции
Pro
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Инструкции

Песков заявил, что у его дочери из-за санкций «раскрываются глаза»
Политика
Дмитрий Песков и Татьяна Навка

С конца февраля западные страны начали вводить санкции против Москвы. Ограничительные меры коснулись финансового и промышленного секторов, активов российского Центробанка, а также отдельных политиков, чиновников и бизнесменов. После введения санкций власти ряда европейских стран начали сообщать о задержании яхт и заморозке недвижимости, предположительно, связанных с российскими бизнесменами.

В конце мая DPA сообщило, что российские предприниматели лишились доступа к активам в Евросоюзе на сумму более €10 млрд.

 

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Выродова Юлия Выродова
Владимир Путин ПМЭФ наследники Дети бизнесмены

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Каймановы острова заморозили $7,3 млрд российских активов
Политика
Полиция Канады сообщила о блокировке российских активов на $314 млн
Политика
Песков заявил, что у его дочери из-за санкций «раскрываются глаза»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter