Путин обратился к бизнесу с призывом «связывать будущее детей с Родиной»
Президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, посоветовал крупному бизнесу и их детям связывать будущее с Россией. РБК ведет трансляцию.
«Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной», — сказал глава государства.
По словам Путина, изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города или страны в целом чрезвычайно важная вещь для самореализации.
«Последние события только подтвердили то, о чем я говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов», — сказал Путин.
«Не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают», — отметил президент.
По его словам, именно так воспринимали свою миссию Морозовы и Рябушинские, Апанаевы и Мациевы, Мамонтов, Третьяков и другие купеческие предпринимательские семьи.
С конца февраля западные страны начали вводить санкции против Москвы. Ограничительные меры коснулись финансового и промышленного секторов, активов российского Центробанка, а также отдельных политиков, чиновников и бизнесменов. После введения санкций власти ряда европейских стран начали сообщать о задержании яхт и заморозке недвижимости, предположительно, связанных с российскими бизнесменами.
В конце мая DPA сообщило, что российские предприниматели лишились доступа к активам в Евросоюзе на сумму более €10 млрд.