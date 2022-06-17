Путин обратился к бизнесу с призывом «связывать будущее детей с Родиной»

Путин сказал бизнесменам, что «дома надежнее», и посоветовал потерявшим активы за рубежом «не наступать на старые грабли». Он напомнил о примерах купеческих семей Морозовых и Рябушинских

Фото: Aртем Кореняко / РБК

Президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, посоветовал крупному бизнесу и их детям связывать будущее с Россией. РБК ведет трансляцию.

«Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной», — сказал глава государства.

По словам Путина, изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города или страны в целом чрезвычайно важная вещь для самореализации.

«Последние события только подтвердили то, о чем я говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов», — сказал Путин.

Video

«Не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают», — отметил президент.

По его словам, именно так воспринимали свою миссию Морозовы и Рябушинские, Апанаевы и Мациевы, Мамонтов, Третьяков и другие купеческие предпринимательские семьи.

Читайте на РБК Pro Pro «Бывший меня преследует»: когда речь идет о навязчивом работодателе «Бывший меня преследует»: когда речь идет о навязчивом работодателе Инструкции Pro Как перестать бояться и полюбить инфляцию Как перестать бояться и полюбить инфляцию Статьи Pro Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Статьи Pro Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом Кейсы Pro Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Статьи Pro Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Статьи Pro Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Инструкции Pro Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Инструкции

С конца февраля западные страны начали вводить санкции против Москвы. Ограничительные меры коснулись финансового и промышленного секторов, активов российского Центробанка, а также отдельных политиков, чиновников и бизнесменов. После введения санкций власти ряда европейских стран начали сообщать о задержании яхт и заморозке недвижимости, предположительно, связанных с российскими бизнесменами.

В конце мая DPA сообщило, что российские предприниматели лишились доступа к активам в Евросоюзе на сумму более €10 млрд.