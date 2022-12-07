СК возбудил дело после гибели 16 человек в аварии с военным КАМАЗом в ДНР

СК возбудил дело после гибели 16 человек в аварии с грузовиком в ДНР

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 16 человек в ДТП с микроавтобусом и военным КАМАЗом в Донецкой народной республике, сообщили в ведомстве.

Дело завели по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Авария произошла утром 7 декабря. По предварительным данным следствия, водитель автобуса, направлявшегося из города Снежное в Донецк, выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении военным грузовиком. ДТП произошло между городами Торез и Шахтерск. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что в грузовике находились военнослужащие. В результате погибли 16 человек, двое получили травмы различной степени тяжести. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о четырех пострадавших.

Он также поручил проработать меры поддержки семьям погибших и пострадавших.