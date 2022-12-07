Путин наградил орденом Мужества депутата из ДНР, погибшую при обстреле
Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества депутата Народного совета ДНР Марию Пирогову, погибшую при обстреле, указ опубликован на портале правовых документов.
Награда присвоена «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга», говорится в тексте указа.
Пироговой было 29 лет, она состояла в Народном совете республики с 2018 года. О ее гибели рассказал накануне, 6 декабря, донецкий мэр Алексей Кулемзин. По его словам, согласно предварительным данным, при обстреле Донецка погибли шесть мирных жителей.
Близ студенческих общежитий и корпусов Донецкого национального технического университета (ДНТУ) повреждены припаркованные автомобили, в жилых домах выбиты стекла, пострадали здания школы № 12, художественный музей и бизнес-центр «Центавр Плаза», на Крытом рынке сгорело 12 торговых павильонов.
Орден Мужества учредили в марте 1994 года. Им награждают граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.
В начале ноября Путин наградил орденом Мужества Олега и Людмилу Бойко — заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска и его жену, возглавлявшую городскую избирательную комиссию, которые были убиты в середине сентября у своего дома.