Путин наградил орденом Мужества депутата из ДНР, погибшую при обстреле

Путин наградил Пирогову «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга», она была депутатом Народного совета ДНР с 2018 года

Мария Пирогова (Фото: Администрация города Дебальцево)

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества депутата Народного совета ДНР Марию Пирогову, погибшую при обстреле, указ опубликован на портале правовых документов.

Награда присвоена «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга», говорится в тексте указа.

Пироговой было 29 лет, она состояла в Народном совете республики с 2018 года. О ее гибели рассказал накануне, 6 декабря, донецкий мэр Алексей Кулемзин. По его словам, согласно предварительным данным, при обстреле Донецка погибли шесть мирных жителей.

Близ студенческих общежитий и корпусов Донецкого национального технического университета (ДНТУ) повреждены припаркованные автомобили, в жилых домах выбиты стекла, пострадали здания школы № 12, художественный музей и бизнес-центр «Центавр Плаза», на Крытом рынке сгорело 12 торговых павильонов.

Орден Мужества учредили в марте 1994 года. Им награждают граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

В начале ноября Путин наградил орденом Мужества Олега и Людмилу Бойко — заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска и его жену, возглавлявшую городскую избирательную комиссию, которые были убиты в середине сентября у своего дома.

