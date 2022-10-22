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В Кемеровской области и Туве произошли два землетрясения

Вид на город Кызыл
Вид на город Кызыл (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

На западе Тувы произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, передает «Интерфакс».

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы 21 октября в 20:30 по местному времени (16:30 по мск). Эпицентр землетрясения находился в 30 км западнее села Саглы, расположенного в 3 км от границы с Монголией. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64.

Еще одно землетрясение произошло в Кемеровской области 22 октября в 02:34 по местному времени (21 октября в 22:34 по мск). По данным геофизической службы РАН, толчки были зафиксированы в 1,1 км от конноспортивного клуба «Галатея», расположенного на востоке Междуреченска. Магнитуда землетрясения — 3,1, интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,5 балла.

РБК направил запрос в Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

14 октября землетрясение было зафиксировано в Иркутской области. Эпицентр находился в акватории озера Байкал, в 19 км восточнее поселка Большое Голоустное Иркутского района. Магнитуда в эпицентре — 5,9, интенсивность — 7,9 балла. В МЧС сообщили, что интенсивность сотрясений в пять баллов почувствовали жители Иркутска и Гусиноозерска (Бурятия), а 4–5 баллов — в Шелехове, Ангарске и Улан-Удэ (Бурятия). В результате замлетрясения никто не пострадал, разрушений также нет.

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землетрясение Кузбасс Кемеровская область Тува
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