В Иркутской области произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Иркутской области, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Подземные толчки были зафиксированы 14 октября в 8:54 (3:54 мск), после чего последовали афтершоки. Эпицентр находился в акватории озера Байкал, в 19 км восточнее поселка Большое Голоустное Иркутского района.

«Магнитуда в эпицентре 5,9, интенсивность 7,9 баллов, энергетический класс 14,5», — говорится в сообщении.

В Иркутске толчки ощущались силой пять баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах — три — пять баллов. В МЧС развернули оперативный штаб.

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