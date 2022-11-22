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После землетрясения у Соломоновых островов объявили угрозу цунами

У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7, объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7 произошло на Соломоновых островах в юго-западной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS). Ведомство объявило угрозу цунами.

Предупреждение также выпустил американский центр оповещения об этом стихийном бедствии.

По данным USGS, землетрясение зафиксировали в 02:03 по времени UTC (05:03 мск). Эпицентр подземных толчков располагается в 19 км к юго-западу от населенного пункта Маланго. Очаг на глубине 10 км.

«Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН передает, что по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «опустошительное». Руководитель центра цунами управления Сахалингидрометслужбы Татьяна Ивельская сообщила агентству, что угрозы стихийного бедствия для дальневосточного побережья России нет.

Днем 21 ноября землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии в провинции Западная Ява днем 21 ноября. Эпицентр находился в 10 км под землей к юго-западу от города Чанджур. Толчки ощущались и в других регионах, в том числе в столице Индонезии Джакарте. Число погибших превысило 160 человек.

Теги
землетрясение Соломоновы острова цунами угроза цунами
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