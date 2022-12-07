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Политика ,  
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Путин поручил разобраться, как проданный Молдавии газ попал на Украину

Путин поручил Минэнерго разобраться, почему поставленный Молдавии газ хранится на Украине
«Газпром» GAZP ₽164,1 -0,12% Купить
Газоизмерительная&nbsp;станция &laquo;Суджа&raquo;
Газоизмерительная станция «Суджа» (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета по правам человека, что поручит Министерству энергетики разобраться, почему газ, который Россия продала Молдавии, хранится на территории Украины. Трансляцию встречи вел РБК.

«Они (власти Молдавии. — РБК) непонятно зачем часть газа, как они говорят, своего, молдавского газа, полученного от нас, хранят на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться, и я попрошу Минэнерго посмотреть на это повнимательнее», — сказал Путин.

Днем 22 ноября «Газпром» сообщил, что зафиксировал «оседание на Украине» газа, предназначенного для Молдавии. В российской компании предупредили, что, если транзитный дисбаланс сохранится, «Газпром» 28 ноября начнет сокращать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины. Сокращение будет в объеме суточной недопоставки. На 22 ноября «Газпром» подавал на «Суджу» для транзита через территорию Украины 42,9 млн куб. м в сутки.

Путин поручил разобраться, как проданный Молдавии газ попал на Украину
Путин поручил разобраться, как проданный Молдавии газ попал на Украину

«Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м», — уточнили в компании.

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины назвал заявление «Газпрома» грубой манипуляцией фактами, цель которой — еще сильнее ограничить объемы поставок топлива в Европу.

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Оператор заверил, что весь объем газа, принятый Украиной на границе с Россией, передается Молдавии. Часть газа возвращается назад в страну по виртуальному реверсу, пояснили в компании.

Виртуальный реверс предполагает обмен газом между операторами газотранспортных систем. В таком случае он физически через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Намерение «Газпрома» ограничить поставки газа в ГТС посчитали попыткой заблокировать виртуальный реверс и усилить зависимость от российского газа в начале отопительного сезона. Молдавия в таком случае лишится возможности использовать украинскую ГТС и подземные хранилища газа (ПХГ), отметили в компании-операторе.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну назвал «осевший» в украинских хранилищах газ резервами Кишинева. Весь поставляемый Молдавии газ попадает в республику, эти объемы оплачиваются и будут оплачиваться Кишиневом, подчеркнул он.

Теги
Владимир Путин Молдавия Украина поставки газа Минэнерго
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