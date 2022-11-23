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Вице-премьер Молдавии назвал «осевший» на Украине газ резервами Кишинева

Вице-премьер Молдавии Спыну: «осевший» на Украине газ — резервный, он будет оплачен
Кишинев и Киев отвергли обвинения «Газпрома», утверждавшего, что на Украине остается часть газа, направленного транзитом в Молдавию. Премьер Спыну указал, что Молдавия накопила объем топлива, не позволяющий ее шантажировать
«Газпром» GAZP ₽167,76 -0,19% Купить
Андрей Спыну
Андрей Спыну (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Российский газ, который, по данным «Газпрома», предназначался для потребителей в Молдавии, но «осел» в хранилищах на Украине, — это резервы Кишинева. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в Telegram.

Он отметил, что весь направленный для Молдавии газ попадает в республику, эти объемы оплачиваются и будут оплачиваться Кишиневом.

«Те объемы газа, которые «Газпром» называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. <...> Эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», — добавил он.

Сейчас в газовых хранилищах Молдавии содержится более 200 млн кубометров топлива, продолжил Спыну, подчеркнув, что больше нет места для «давления, шантажа и угроз». Он резюмировал: «Вместе мы обретаем энергетическую независимость».

Речь идет об обвинениях, которые «Газпром» выдвинул накануне, 22 ноября. Российская компания заявила, что на Украине «оседает» часть газа, направляемого в Молдавию транзитом, суммарный накопленный объем «осевшего» топлива — 52,52 млн куб. м газа. В компании пригрозили сократить объемы поставок.

«Объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», — пояснили в «Газпроме».

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Украинская сторона отвергла обвинения «Газпрома», назвав заявление «грубой манипуляцией фактами». Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины отметил, что весь предназначенный для Молдавии газ поступает в республику, а Москва пытается заблокировать инструмент виртуального реверса, усилив зависимость от российского природного газа в начале отопительного сезона и лишив Молдавию возможности использовать украинскую ГТС и подземные хранилища газа (ПХГ).

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Наталья Демченко Наталья Демченко, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Молдавия Газпром Украина
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