На Украине ответили на обвинения «Газпрома» в пропаже газа для Молдавии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 62,18 (+0,05) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 60,66 (-0,08) Инвестиции, 15:55
Король Саудовской Аравии объявил выходной в честь победы над Аргентиной Спорт, 19:03
ЕК предложила потолок цен на газ на уровне около $3 тыс. за 1 тыс. кубов Экономика, 19:00
Аргентина впервые проиграла Саудовской Аравии. Что происходит на ЧМ Спорт, 19:00
Мексика — Польша. Матч первого тура группового этапа чемпионата мира Спорт, 19:00
Путин назвал Кастро одним из самых ярких лидеров «драматичного ХХ века» Политика, 18:57
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 18:54
Названы самые зависимые от интернета страны Life, 18:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Горнолыжная Корея: длинные спуски, чимчильбан и казино РБК и НОТК, 18:42
Российский пилот Ferrari стал третьим в тестах «Формулы-1» в Абу-Даби Спорт, 18:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:40
Россияне смогут принять участие в IPO нефтегазового гиганта Казахстана Инвестиции, 18:34
«Спрятаться в домик»: почему для ребенка так важно иметь свою комнату РБК и AFI Park Воронцовский, 18:31
Развитие IT-бизнеса на Кипре: что стоит учесть Экономика инноваций, 18:30
В Сирии сообщили об ударе Турции по базе международной коалиции Политика, 18:27
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

На Украине ответили на обвинения «Газпрома» в пропаже газа для Молдавии

Оператор ГТС Украины отверг обвинения «Газпрома» в «оседании» газа для Молдавии
«Газпром» заявил, что часть предназначенного для Молдавии газа «оседает» на Украине, и пригрозил сократить поставки. В Киеве утверждают, что часть газа возвращается в форме виртуального реверса
«Газпром» GAZP ₽168,29 +0,1% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Обвинения «Газпрома», заявившего, что часть поставляемого им для потребителей в Молдавии газа, де-факто «оседает» на Украине, представляют собой «грубую манипуляцию фактами» с целью еще сильнее ограничить объемы поставок топлива в страны Европы. Об этом говорится в заявлении оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.

В украинской компании заверили, что весь объем газа, принятый Украиной на границе с Россией, передается Молдавии. Однако при этом часть газа возвращается на Украину в форме виртуального реверса. Намерение «Газпрома» ограничить поставки газа в ГТС оценивают как попытку заблокировать инструмент виртуального реверса, усилив зависимость от российского природного газа в начале отопительного сезона и лишив Молдавию возможности использовать украинскую ГТС и подземные хранилища газа (ПХГ).

«Виртуальный реверс» предполагает обмен газом между операторами газотранспортных систем. В таком случае газ физически через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Днем 22 ноября «Газпром» сообщил, что зафиксировал «оседание на Украине» газа, предназначенного для Молдавии. В российской компании предупредили, что в случае, если транзитный дисбаланс сохранится, «Газпром» 28 ноября начнет сокращать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины. Сокращение будет в объеме суточной недопоставки. На 22 ноября «Газпром» подавал на «Суджу» для транзита через территорию Украины 42,9 млн куб. м в сутки.

При этом в «Газпроме» отметили, что 21 ноября «Молдовагаз» оплатил часть поставок за октябрь по контрактам. «Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа», — сообщили в российской компании.

Читайте на РБК Pro
Не оставляйте наследство и не экономьте: 9 правил управления финансами
Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist
«Простите. Я облажался». Криптобиржа FTX на грани краха: что происходит
«Я очень занят»: как ощущение постоянной загруженности разрушает жизнь

Власти Молдавии 1 октября заявили, что «Газпром» сократил поставки в страну на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки. «Газпром» объяснил сокращение отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка», а также пожаловался на нарушение Молдавией сроков оплаты. Компания пригрозила остановить поставки в случае, если выплаты не поступят до 20 октября. Кишинев выдавал «Молдовагазу» кредит для оплаты газа.

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Газпром транзит газа Украина Молдавия
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
«Газпром» обвинил Европу в дестабилизации мирового рынка СПГ
Бизнес
«Газпром» пригрозил сократить объем транзита газа через Украину
Политика
Bloomberg узнал о планах Киева повысить плату за транзит российской нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter