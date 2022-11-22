На Украине ответили на обвинения «Газпрома» в пропаже газа для Молдавии

«Газпром» заявил, что часть предназначенного для Молдавии газа «оседает» на Украине, и пригрозил сократить поставки. В Киеве утверждают, что часть газа возвращается в форме виртуального реверса

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Обвинения «Газпрома», заявившего, что часть поставляемого им для потребителей в Молдавии газа, де-факто «оседает» на Украине, представляют собой «грубую манипуляцию фактами» с целью еще сильнее ограничить объемы поставок топлива в страны Европы. Об этом говорится в заявлении оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.

В украинской компании заверили, что весь объем газа, принятый Украиной на границе с Россией, передается Молдавии. Однако при этом часть газа возвращается на Украину в форме виртуального реверса. Намерение «Газпрома» ограничить поставки газа в ГТС оценивают как попытку заблокировать инструмент виртуального реверса, усилив зависимость от российского природного газа в начале отопительного сезона и лишив Молдавию возможности использовать украинскую ГТС и подземные хранилища газа (ПХГ).

«Виртуальный реверс» предполагает обмен газом между операторами газотранспортных систем. В таком случае газ физически через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Днем 22 ноября «Газпром» сообщил, что зафиксировал «оседание на Украине» газа, предназначенного для Молдавии. В российской компании предупредили, что в случае, если транзитный дисбаланс сохранится, «Газпром» 28 ноября начнет сокращать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины. Сокращение будет в объеме суточной недопоставки. На 22 ноября «Газпром» подавал на «Суджу» для транзита через территорию Украины 42,9 млн куб. м в сутки.

При этом в «Газпроме» отметили, что 21 ноября «Молдовагаз» оплатил часть поставок за октябрь по контрактам. «Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа», — сообщили в российской компании.

Власти Молдавии 1 октября заявили, что «Газпром» сократил поставки в страну на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки. «Газпром» объяснил сокращение отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка», а также пожаловался на нарушение Молдавией сроков оплаты. Компания пригрозила остановить поставки в случае, если выплаты не поступят до 20 октября. Кишинев выдавал «Молдовагазу» кредит для оплаты газа.