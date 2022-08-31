Что изменится в российских законах в сентябре

Государственный гимн в школах, ужесточение контроля при работе с персональными данными и новые составы административных нарушений в финансовой сфере. Об этих и других изменениях в законах — в материале РБК

Фото: Олег Яковлев / РБК

Жилищный фонд

С 1 сентября вступают в силу поправки в Жилищный кодекс. Сейчас чтобы сменить управляющую компанию, 50% собственников должны прийти на общее собрание собственников помещений и проголосовать. Решение считается принятым, если за него проголосуют более половины собравшихся. То есть решение принимается 25% собственников. Теперь в соответствии с новыми поправками решение о смене управляющей компании будет признаваться, если за него проголосуют более 50% всех собственников.

С 1 сентября меняется порядок выплаты компенсаций расходов на ЖКХ. Если ранее деньги перечислялись на счет гражданина, которому предоставлялась льгота, то теперь при наличии соответствующего локального нормативно-правового акта компенсации можно будет перечислять напрямую коммунальным организациям.

С 1 сентября меняются правила разделения жилых помещений на доли. В соответствии с новыми поправками если при разделении квартиры или дома на каждого собственника будет приходиться менее 6 кв. м, то сделка будет признана ничтожной.

Образование

С 1 сентября вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь учредители школ-интернатов должны обеспечивать бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих на их территории. Если ребенок с ограниченными возможностями здоровья учится на дому, то бесплатное питание могут заменить денежной компенсацией.

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С 1 сентября детям погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, Нацгвардии, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов и СК предоставляется преимущественное право зачисления в колледжи. Воспользоваться льготой смогут абитуриенты, которые успешно прошли вступительные испытания.

С 1 сентября инвалиды I, II или III групп после получения среднего профессионального образования или высшего образования смогут получить второе образование за счет бюджетных средств.

С 1 сентября каждая учебная неделя в школах будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а классные часы будут проходить в формате «разговоры о важном».

Интернет-реклама

С 1 сентября вступают в силу поправки в Федеральный закон «О рекламе». Теперь при размещении рекламы в интернете нужно будет предоставлять информацию о ней в Роскомнадзор.

Заключение договоров с потребителем

С 1 сентября список недопустимых пунктов в договорах с потребителем будет расширен. Теперь в них нельзя будет указывать пункты о возможности продавца или исполнителя отказаться или изменить договор в одностороннем порядке, о возможности оказания платных дополнительных услуг без согласия потребителя, о снятии с продавца или исполнителя ответственности за ненадлежащее исполнение условий, об уменьшении размера законной неустойки и другие.

С 1 сентября продавцы не вправе отказывать потребителю в заключении сделки, если он не хочет предоставлять свои персональные данные. Исключения составят только те персональные данные, предоставление которых обязательно по закону, а также те, без знания которых продавец не сможет выполнить свои обязательства, например адрес доставки.

Персональные данные

С 1 сентября ужесточается контроль за охраной персональных данных. Теперь перед передачей персональных данных за границу оператор должен уведомить об этом Роскомнадзор. Также оператор обязан сообщать Роскомнадзору об утечках персональных данных.

Животноводство, сельхозпроизводство и реализация молока

С 1 сентября вступают в силу поправки к федеральному закону «О племенном животноводстве», которые позволяют фермерам и индивидуальным предпринимателям заниматься племенным животноводством и получать господдержку наравне с юридическими лицами.

С 1 сентября вводятся новые правила учета зерна. Теперь сельхозпроизводители должны предоставлять информацию о партии зерна или продуктов его переработки, об их реализации, перевозке, приемке или отгрузке в ФГИС «Зерно».

С 1 сентября продавцы должны маркировать молочную продукцию и представлять сведения о ее обороте и выводе из оборота через систему электронного документооборота.

Трудовые отношения

С 1 сентября вступают в силу поправки в Трудовой кодекс. Он дополнен статьями, регулирующими электронный документооборот между компанией и работниками. При переходе на электронный документооборот работодатель обязан уведомить работников и получить их согласие. В случае отказа работника переходить на электронный документооборот работодатель обязан предоставлять документы, связанные с работой, на бумажном носителе.

С 1 сентября меняются правила выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов. Теперь до 1 февраля каждого года работодатель должен рассчитать квоту на основе среднесписочной численности работников за последний квартал предыдущего года. При этом дробное значение при расчете будет округляться в сторону уменьшения, но если размер квоты будет менее единицы, то он будет округлен в большую сторону и принят за единицу.

С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, регулирующий порядок прохождения психиатрического освидетельствования работниками. С начала осени работники могут не проходить психиатрическое освидетельствование при поступлении на новую работу, если они проходили экспертизу и получили допуск к осуществлению аналогичной деятельности менее двух лет назад.

Финансовый сектор

C 1 сентября изменяется порядок тестирования неквалифицированных инвесторов. Инвестор должен будет ответить на четыре вопроса, среди которых должны быть один легкий вопрос, два вопроса средней сложности и один сложный вопрос. Все вопросы будут выбираться случайным образом.

С 1 сентября вводятся новые составы административных правонарушений в области финансов. Если компания не выполнила принудительные меры по заморозке денег и другого имущества в рамках специальных экономических мер, то ей грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Также при совершении юридическим лицом сделки с целью отмывания денег и иного имущества грозит штраф в размере до трехкратной суммы такой сделки.

С 3 сентября операторы по переводу денежных средств смогут принимать наличные у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для зачисления средств на банковский счет.

Экспорт макулатуры

С 3 сентября начинает действовать квота на экспорт макулатуры. Теперь в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, нельзя вывозить более 30 тыс. т регенерируемых бумаги и картона.

Туризм

С 1 сентября вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Они вводят понятие «электронная путевка» и обязывают турагента направлять туроператору уведомления о заключении договора о реализации туристского продукта.

Техосмотр транспортных средств

С 1 сентября начинают действовать новые правила техосмотра транспортных средств. Они сокращают список обязательных пунктов, по которым проводят проверку, с 82 до 55. С начала осени для прохождения ТО на частном легковом автомобиле не потребуется наличие аптечки, огнетушителя и дорожного знака «Аварийная остановка». Также не будут проверять:

каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;

коррозии и механические повреждения трубопроводов и шлангов;

уровень шума выхлопной системы;

работу штатного противоугонного устройства;

подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло.

Изменения коснулись и проверки рисунка протектора: теперь вместо остаточной глубины будут измерять его высоту.

Проездные в Москве

С 1 сентября безлимитные проездные билеты на 30, 90 и 365 дней будут действовать не с момента продажи, а с момента их активации — первого прохода. При этом активировать билет нужно в течение десяти дней. Если этого не сделать, то билет автоматически активируется на 11-й день.