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Что изменится в российских законах в сентябре

Государственный гимн в школах, ужесточение контроля при работе с персональными данными и новые составы административных нарушений в финансовой сфере. Об этих и других изменениях в законах — в материале РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Жилищный фонд

С 1 сентября вступают в силу поправки в Жилищный кодекс. Сейчас чтобы сменить управляющую компанию, 50% собственников должны прийти на общее собрание собственников помещений и проголосовать. Решение считается принятым, если за него проголосуют более половины собравшихся. То есть решение принимается 25% собственников. Теперь в соответствии с новыми поправками решение о смене управляющей компании будет признаваться, если за него проголосуют более 50% всех собственников.

С 1 сентября меняется порядок выплаты компенсаций расходов на ЖКХ. Если ранее деньги перечислялись на счет гражданина, которому предоставлялась льгота, то теперь при наличии соответствующего локального нормативно-правового акта компенсации можно будет перечислять напрямую коммунальным организациям.

С 1 сентября меняются правила разделения жилых помещений на доли. В соответствии с новыми поправками если при разделении квартиры или дома на каждого собственника будет приходиться менее 6 кв. м, то сделка будет признана ничтожной.

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Фото:Stone36\shutterstock

Образование

С 1 сентября вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь учредители школ-интернатов должны обеспечивать бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих на их территории. Если ребенок с ограниченными возможностями здоровья учится на дому, то бесплатное питание могут заменить денежной компенсацией.

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С 1 сентября детям погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, Нацгвардии, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов и СК предоставляется преимущественное право зачисления в колледжи. Воспользоваться льготой смогут абитуриенты, которые успешно прошли вступительные испытания.

С 1 сентября инвалиды I, II или III групп после получения среднего профессионального образования или высшего образования смогут получить второе образование за счет бюджетных средств.

С 1 сентября каждая учебная неделя в школах будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а классные часы будут проходить в формате «разговоры о важном».

Интернет-реклама

С 1 сентября вступают в силу поправки в Федеральный закон «О рекламе». Теперь при размещении рекламы в интернете нужно будет предоставлять информацию о ней в Роскомнадзор.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Заключение договоров с потребителем

С 1 сентября список недопустимых пунктов в договорах с потребителем будет расширен. Теперь в них нельзя будет указывать пункты о возможности продавца или исполнителя отказаться или изменить договор в одностороннем порядке, о возможности оказания платных дополнительных услуг без согласия потребителя, о снятии с продавца или исполнителя ответственности за ненадлежащее исполнение условий, об уменьшении размера законной неустойки и другие.

С 1 сентября продавцы не вправе отказывать потребителю в заключении сделки, если он не хочет предоставлять свои персональные данные. Исключения составят только те персональные данные, предоставление которых обязательно по закону, а также те, без знания которых продавец не сможет выполнить свои обязательства, например адрес доставки.

Персональные данные

С 1 сентября ужесточается контроль за охраной персональных данных. Теперь перед передачей персональных данных за границу оператор должен уведомить об этом Роскомнадзор. Также оператор обязан сообщать Роскомнадзору об утечках персональных данных.

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Животноводство, сельхозпроизводство и реализация молока

С 1 сентября вступают в силу поправки к федеральному закону «О племенном животноводстве», которые позволяют фермерам и индивидуальным предпринимателям заниматься племенным животноводством и получать господдержку наравне с юридическими лицами.

С 1 сентября вводятся новые правила учета зерна. Теперь сельхозпроизводители должны предоставлять информацию о партии зерна или продуктов его переработки, об их реализации, перевозке, приемке или отгрузке в ФГИС «Зерно».

С 1 сентября продавцы должны маркировать молочную продукцию и представлять сведения о ее обороте и выводе из оборота через систему электронного документооборота.

Трудовые отношения

С 1 сентября вступают в силу поправки в Трудовой кодекс. Он дополнен статьями, регулирующими электронный документооборот между компанией и работниками. При переходе на электронный документооборот работодатель обязан уведомить работников и получить их согласие. В случае отказа работника переходить на электронный документооборот работодатель обязан предоставлять документы, связанные с работой, на бумажном носителе.

С 1 сентября меняются правила выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов. Теперь до 1 февраля каждого года работодатель должен рассчитать квоту на основе среднесписочной численности работников за последний квартал предыдущего года. При этом дробное значение при расчете будет округляться в сторону уменьшения, но если размер квоты будет менее единицы, то он будет округлен в большую сторону и принят за единицу.

С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, регулирующий порядок прохождения психиатрического освидетельствования работниками. С начала осени работники могут не проходить психиатрическое освидетельствование при поступлении на новую работу, если они проходили экспертизу и получили допуск к осуществлению аналогичной деятельности менее двух лет назад.

Финансовый сектор

C 1 сентября изменяется порядок тестирования неквалифицированных инвесторов. Инвестор должен будет ответить на четыре вопроса, среди которых должны быть один легкий вопрос, два вопроса средней сложности и один сложный вопрос. Все вопросы будут выбираться случайным образом.

С 1 сентября вводятся новые составы административных правонарушений в области финансов. Если компания не выполнила принудительные меры по заморозке денег и другого имущества в рамках специальных экономических мер, то ей грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Также при совершении юридическим лицом сделки с целью отмывания денег и иного имущества грозит штраф в размере до трехкратной суммы такой сделки.

С 3 сентября операторы по переводу денежных средств смогут принимать наличные у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для зачисления средств на банковский счет.

Экспорт макулатуры

С 3 сентября начинает действовать квота на экспорт макулатуры. Теперь в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, нельзя вывозить более 30 тыс. т регенерируемых бумаги и картона.

Туризм

С 1 сентября вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Они вводят понятие «электронная путевка» и обязывают турагента направлять туроператору уведомления о заключении договора о реализации туристского продукта.

Техосмотр транспортных средств

С 1 сентября начинают действовать новые правила техосмотра транспортных средств. Они сокращают список обязательных пунктов, по которым проводят проверку, с 82 до 55. С начала осени для прохождения ТО на частном легковом автомобиле не потребуется наличие аптечки, огнетушителя и дорожного знака «Аварийная остановка». Также не будут проверять:

  • каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;
  • коррозии и механические повреждения трубопроводов и шлангов;
  • уровень шума выхлопной системы;
  • работу штатного противоугонного устройства;
  • подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло.

Изменения коснулись и проверки рисунка протектора: теперь вместо остаточной глубины будут измерять его высоту.

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Фото:из открытых источников

Проездные в Москве

С 1 сентября безлимитные проездные билеты на 30, 90 и 365 дней будут действовать не с момента продажи, а с момента их активации — первого прохода. При этом активировать билет нужно в течение десяти дней. Если этого не сделать, то билет автоматически активируется на 11-й день.

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