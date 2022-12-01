Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 63,05 (-0,34) Инвестиции, 30 ноя, 16:00
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 60,88 (-0,19) Инвестиции, 30 ноя, 16:00
Bloomberg узнал о готовности США выделить $10 млрд Тайваню Политика, 03:56
Глава Apple заверил Маска, что не собирался удалять Twitter Технологии и медиа, 03:49
Кипр ввел плату за оформление туристической визы для россиян Политика, 03:00
Зеленский пригласил Маска посетить Украину Политика, 02:57
Посольство России обвинило главу МИД Латвии в «развязывании войны» Политика, 02:49
Минюст начнет публиковать персональные данные иноагентов Политика, 02:00
США заключили контракт на закупку ПВО NASAMS для Украины Политика, 01:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками Технологии и медиа, 01:56
Месси стал худшим пенальтистом в истории ЧМ. Что происходит в Катаре Спорт, 01:50
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 01:48
Адреса электронной почты госорганов перевели в национальную доменную зону Общество, 01:30
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 01:07
Наличие бумажного полиса ОМС стало необязательным при посещении врача Общество, 01:00
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова Политика, 00:57
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Посольство России обвинило главу МИД Латвии в «развязывании войны»

Посольство обвинило МИД Латвии в «развязывании войны» из-за поставок оружия Киеву

Заявления министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который призвал поставить Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов по российским военным объектам, ведут к «развязыванию крупномасштабной войны», следует из заявления посольства России в Риге, опубликованного на сайте российского диппредставительства.

«Не бояться эскалации», «разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России» — нет, к таким шагам призывает не какой-то оголтелый военный эксперт, а ни много ни мало — глава дипломатического ведомства Латвии Э.Ринкевич. Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?! », — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что профессиональный долг любого сотрудника дипломатической службы состоит не в «раздувании пламени войны», а в поиске путей мирного урегулирования конфликтов.

Ранее Ринкевич на встрече глав МИД стран — членов НАТО призвал поставить Украине дальнобойное оружие, которое позволит украинским силам наносить удары по российским военным объектам, поскольку Киев отражает атаки на свою критическую инфраструктуру. «Мы должны позволить украинцам использовать оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродромам, с которых проводятся эти операции», — сказал он, добавив, что союзники «не должны бояться» эскалации.

США, ЕС и другие страны Запада после начала российской военной операции на Украине усилили военную поддержку Киева в части поставок вооружения и техники. В российском МИДе не раз заявляли, что поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения станут красной чертой для Москвы. В Пентагоне объясняли свой отказ отправлять вооружения большой дальности тем, что США не хотят дальнейшей эскалации на Украине.

Читайте на РБК Pro
Выстрел «Авроры»: есть ли будущее у российской операционной системы В ожидании дефолта: почему инвесторов так беспокоит Азия — The Economist Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist Как пользователи и рекламодатели бегут из Twitter Илона Маска
Теги
МИД Латвии Латвия посольство России в Латвии поставки оружия Украина Эдгар Ринкевич
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Белый дом объяснил отказ США поставить Украине оружие большей дальности
Политика
Генсек НАТО назвал единственным путем к миру на Украине поставки оружия
Политика
Глава МИД Латвии призвал поставить Украине оружие для ударов по России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter