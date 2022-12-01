Посольство России обвинило главу МИД Латвии в «развязывании войны»

Заявления министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который призвал поставить Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов по российским военным объектам, ведут к «развязыванию крупномасштабной войны», следует из заявления посольства России в Риге, опубликованного на сайте российского диппредставительства.

«Не бояться эскалации», «разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России» — нет, к таким шагам призывает не какой-то оголтелый военный эксперт, а ни много ни мало — глава дипломатического ведомства Латвии Э.Ринкевич. Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?! », — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что профессиональный долг любого сотрудника дипломатической службы состоит не в «раздувании пламени войны», а в поиске путей мирного урегулирования конфликтов.

Ранее Ринкевич на встрече глав МИД стран — членов НАТО призвал поставить Украине дальнобойное оружие, которое позволит украинским силам наносить удары по российским военным объектам, поскольку Киев отражает атаки на свою критическую инфраструктуру. «Мы должны позволить украинцам использовать оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродромам, с которых проводятся эти операции», — сказал он, добавив, что союзники «не должны бояться» эскалации.

США, ЕС и другие страны Запада после начала российской военной операции на Украине усилили военную поддержку Киева в части поставок вооружения и техники. В российском МИДе не раз заявляли, что поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения станут красной чертой для Москвы. В Пентагоне объясняли свой отказ отправлять вооружения большой дальности тем, что США не хотят дальнейшей эскалации на Украине.