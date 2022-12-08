Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
CNN узнал о запросе Украины к США о предоставлении кассетных боеприпасов Политика, 04:55
Голикова уточнила размер дополнительных выплат медработникам с 2023 года Общество, 04:30
Россияне рассказали о тратах на устранение последствий праздников Общество, 04:00
МИД счел идею ЕС о фонде «русских активов» для Киева мошеннической схемой Политика, 03:37
Рябков указал на нежелание России разрывать дипотношения с США Политика, 03:25
Российского посла вызовут в МИД Молдавии после падения ракеты Политика, 02:32
Зеленский счел, что восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно Политика, 02:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 01:41
Рябков заявил, что переговоры с США по СНВ на паузе, а не прекращены Политика, 01:36
Суд Норвегии оправдал Андрея Якунина по делу об использовании дрона Политика, 01:02
Германия передала Украине 20 БТР Dingo и два полуприцепа Oshkosh Политика, 00:47
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
7 лучших мест в Ереване. Мнение россиян, которые туда переехали Life, 00:04
«Он не нужен Португалии». Реакция на отсутствие Роналду в старте на ЧМ Спорт, 00:00
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Общество ,  
0 

Россияне рассказали о тратах на устранение последствий праздников

Россияне назвали финансовые проблемы главной причиной стресса на новогодних праздниках
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

На устранение последствий новогодних праздников 64% россиян требуется до 5 тыс. руб., выяснили страховая компания ВСК и финансовый маркетплейс «Сравни» (результаты совместного онлайн-исследования есть у РБК).

Еще 16% респондентов незапланированно тратили от 5 до 10 тыс. рублей, 8% –– от 10 до 50 тыс, а у 12% на устранение последствий ушло от 10 до 50 тыс. из семейного бюджета.

Каждый пятый из 1200 респондентов сталкивался с несчастными случаями на новогодние праздники как минимум один раз. 7% получали травмы во время активного отдыха или спорта, 5% сталкивались с отравлением едой или напитками, 4% получали ожоги и травмы от фейерверков и петард.

Большинство респондентов (62%) заявили, что, если бы покупали полис, в первую очередь застраховались от переломов, травм и отравлений. Еще 15% предпочли бы страховку недвижимости, 9% — имущество в квартире. 14% респондентов оформили бы страхование жизни на время новогоднего путешествия.

С большей долей вероятности россияне застраховали бы на новогодние праздники детей (56%), а вот полис на своего партнера оформили бы только 4% респондентов. 22% решили бы застраховать себя, 18% — родителей.

Аналитики также назвали главные причины стресса россиян во время новогодних праздников. В их числе оказались:

Читайте на РБК Pro
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода Телефонный звонок от рекрутера: что хотят услышать на том конце провода Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена Глава «Ethereum Россия» — РБК: «Ждем «криптовесну» в середине 2023 года»
  • финансовые проблемы (56%);
  • большое количество предпраздничных дел (20%);
  • подготовка к празднованию в последний момент (17%);
  • перспектива неприятной встречи с родственниками (17%).
Теги
Опрос Исследование новогодние праздники стресс финансы
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
АТОР назвала число путешествовавших в новогодние праздники россиян
Общество
Диетолог рассказал, как избежать переедания в новогодние праздники
Общество
Эксперты назвали основные типы мошенничества в новогодние праздники
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter