Россияне рассказали о тратах на устранение последствий праздников

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На устранение последствий новогодних праздников 64% россиян требуется до 5 тыс. руб., выяснили страховая компания ВСК и финансовый маркетплейс «Сравни» (результаты совместного онлайн-исследования есть у РБК).

Еще 16% респондентов незапланированно тратили от 5 до 10 тыс. рублей, 8% –– от 10 до 50 тыс, а у 12% на устранение последствий ушло от 10 до 50 тыс. из семейного бюджета.

Каждый пятый из 1200 респондентов сталкивался с несчастными случаями на новогодние праздники как минимум один раз. 7% получали травмы во время активного отдыха или спорта, 5% сталкивались с отравлением едой или напитками, 4% получали ожоги и травмы от фейерверков и петард.

Большинство респондентов (62%) заявили, что, если бы покупали полис, в первую очередь застраховались от переломов, травм и отравлений. Еще 15% предпочли бы страховку недвижимости, 9% — имущество в квартире. 14% респондентов оформили бы страхование жизни на время новогоднего путешествия.

С большей долей вероятности россияне застраховали бы на новогодние праздники детей (56%), а вот полис на своего партнера оформили бы только 4% респондентов. 22% решили бы застраховать себя, 18% — родителей.

Аналитики также назвали главные причины стресса россиян во время новогодних праздников. В их числе оказались: