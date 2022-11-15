Лидер талибов приказал судьям вернуть отрубание рук и забивание камнями

Вероотступничество, прелюбодеяние, разбой — все это может теперь привести к казни или узаконенному физическому наказанию

Фото: Ali Khara / Reuters

Верховный лидер «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) и эмир Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров, сообщает The Guardian.

Таким образом в стране официально будут возрождены публичные казни, забивание камнями, отрубание голов и конечностей в качестве наказания за преступления.

«Внимательно изучите досье воров, похитителей и подстрекателей к мятежу. Случаи, которые подпадают под правила худуда и кисаса, вы обязаны осудить по всем правилам шариата. Это постановление шариата и мой приказ, который является обязательным», — процитировал Ахундзада представитель движения Забихулла Муджахид.

Распоряжение было отдано на встрече с группой судей, которую провел верховный лидер «Талибана». Ахундзада, которого не снимали на видео и не фотографировали публично с тех пор, как талибы вернулись к власти в августе 2021 года, правит из Кандагара — родины движения и духовного центра талибов.

Ахундзада призвал судей обращать особое внимание на преступления, относящиеся по исламскому закону к категории «худуд», наказания за которые строго определены и не могут смягчаться. Это кражи, разбой, прелюбодеяние или ложное обвинение в нем, употребление алкоголя и вероотступничество. По мнению правозащитников, к «вероотступничеству» может быть отнесена любая гражданская активность, идущая вразрез с мнением правительства, отмечает издание. Газета приводит мнение специалистов по исламу, которые говорят, что преступления, приводящие к наказанию худудом, требуют очень высокой степени доказанности, включая в случае супружеской измены признание или свидетельствование четырех взрослых мусульман мужского пола.

Кисас переводится как «возмездие в натуральной форме» и охватывает среди прочего убийства и умышленные телесные повреждения, но также позволяет семьям жертв получать компенсацию вместо наказания. «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пришел к власти в Афганистане более года назад, после вывода из страны войск США и их союзников.

Талибы сформировали новое правительство и ввели ряд новых законов, приводящих жизнь в стране к нормам радикального ислама. Так, например, женщин обязали носить традиционные афганские бурки, полностью скрывающие фигуру и лицо, а также оставаться дома, «если у них нет важной работы» вне дома. До этого требование к максимально строгой одежде распространялось на студенток частных вузов и телеведущих-женщин. В марте после полугодового перерыва в Афганистане открылись средние школы, однако девочки до образования так и не были допущены.

Страны Запада и Россия не признают официально власть «Талибана». Спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов говорил, что для официального признания правительства талибов необходимо создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека в Афганистане. Тем не менее Москва взаимодействует с Афганистаном по вопросам поставок углеводородов. Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов называл власть талибов «реальностью, от которой не уйти».