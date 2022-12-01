Лавров обвинил Запад в нежелании предотвратить конфликт на Украине

Лавров: сотрудничество с Западом будет выстроено только на принципиально новых началах

В Москве напомнили об отвергнутых США и НАТО декабрьских предложениях Москвы по гарантиям безопасности

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что у Запада был реальный шанс предотвратить конфликт на Украине. Речь идет о предложениях, которые Москва направляла США и НАТО в прошлом декабре.

Глава внешнеполитического ведомства выразил сомнения в том, что «на Западе найдут в себе силы и разум вернуться к обсуждению предложений Москвы по гарантиям безопасности», сообщает агентство ТАСС. При этом он отметил, что концепция построения безопасного мира без участия России и Белоруссии, о которой, в частности, говорил французский президент Эмманюэль Макрон, Москву и Минск не устраивает.

По словам Лаврова, сотрудничество со странами Запада возможно только на принципиально новых началах. «Решать Западу, который систематически все эти долгие десятилетия разрушал все то, что было заложено в качестве принципов функционирования уникальной общеевропейской организации под названием ОБСЕ», — сказал он.

В конце прошлого года Москва направила Вашингтону и странам НАТО предложения по гарантиям безопасности. Россия предложила отказаться от принятия в состав НАТО бывших республик СССР, отказа от размещения военных баз США на постсоветском пространстве, перехода к взаимным ограничениям на размещение вооружений и т.д.

Поддержать предложение о нерасширении НАТО страны Запада отказались, сославшись на то, что это противоречит политике открытых дверей альянса. В то же время Североатлантический альянс предложил воздержаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия, а также продолжить исполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).