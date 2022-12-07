Telegram добавил возможность завести аккаунт без физической сим-карты

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Мессенджер Telegram добавил возможность регистрировать аккаунты без сим-карты. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

«Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна», — говорится в публикации. Приобрести такие номера мессенджер предлагает через платформу Fragment.

Также Telegram добавил возможность удалить чаты по общему с другими участниками группы таймеру. Мессенджер уточнил, что таймер не затронет ранее созданные чаты, но для них можно настроить автоматическое удаление через «Настройки». После включения таймер будет установлен для всех новых чатов и групп, подчеркнули в мессенджере.

Платформа Fragment — независимая от Telegram аукционная площадка, на которой мессенджер продает свои доменные имена. Ранее продажу никнеймов на ней для личных аккаунтов, пабликов и каналов компания запустила в середине ноября.

Летом Telegram добавил платную подписку Premium. С ее помощью пользователи могут загружать файлы до 4 ГБ и отключать рекламу, а также делать расшифровки аудиосообщений и отправлять уникальные эмодзи.

6 декабря эксперты компании в сфере кибербезопасности Positive Technologis обнаружили вредоносную программу TgRAT, которая использует инфраструктуру Telegram в качестве каналов управления и может делать снимки экрана, скачивать файлы и загружать данные на управляющий сервер.