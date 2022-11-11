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Telegram объявил о старте продаж никнеймов на платформе Fragment

Telegram запустил продажи никнеймов на платформе Fragment
Платформа по продаже никнеймов работает как аукцион на базе блокчейна TON, ставки принимаются семь дней. Самые дорогие из ныне представленных имен — @nike ($489 тыс.), @king ($380 тыс.), @esport ($263 тыс.) и @gold ($248 тыс.)
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Telegram запустил возможность покупать и продавать короткие узнаваемые «@юзернеймы» для личных аккаунтов, пабликов и каналов через специальную платформу Fragment, говорится в сообщении команды мессенджера.

Платформа работает как аукцион на базе блокчейна Toncoin (TON), ставки принимаются семь дней. Минимальная ставка для четырехбуквенного никнейма — 10 тыс. Toncoin. При этом размер может снижаться каждый день, пока не найдется первый потенциальный покупатель. Пользователи также могут выставить на аукцион и свои никнеймы.

Фото:fragment.com
Фото: fragment.com

«Право собственности на эти коллекционные имена пользователей закреплено в неизменном реестре TON, быстрой и масштабируемой сети блокчейнов. Владельцы могут добавить несколько псевдонимов пользователей в свою личную учетную запись, группу или канал», — сказано в сообщении Telegram.

В настоящее время стоимость одного Toncoin оценивается примерно в 94 руб. ($1,55). На сайте платформы Fragment в лидерах аукциона находятся никнеймы @nike ($489 тыс.), @king ($380 тыс.), @esport ($263 тыс.) и @gold ($248 тыс.).

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О создании платформы для продажи никнеймов в Telegram его основатель Павел Дуров объявил в конце октября. Тогда он заявил, что это первый в истории соцсетей честный и прозрачный рынок пользовательских имен. «Наконец люди будут владеть своими адресами в социальных сетях, защищенными в неизменном реестре децентрализованной блокчейн-сети», — написал он.

Forbes пишет, что среди самых дорогих проданных имен @auto, @bank и @avia, все они стоят дороже $1 млн в пересчете на американскую валюту. Например, имя @auto — пока самое дорогое — было продано почти за $1,5 млрд.

Fragment — это независимая от Telegram аукционная площадка, на которой мессенджер продает свои доменные имена, рассказал Forbes источник, близкий к Telegram. Поскольку эти домены принадлежат Telegram, большая часть выручки от их продажи идет команде мессенджера, добавил собеседник издания.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Telegram Аукцион имя Павел Дуров криптовалюта
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