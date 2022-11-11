Telegram объявил о старте продаж никнеймов на платформе Fragment

Платформа по продаже никнеймов работает как аукцион на базе блокчейна TON, ставки принимаются семь дней. Самые дорогие из ныне представленных имен — @nike ($489 тыс.), @king ($380 тыс.), @esport ($263 тыс.) и @gold ($248 тыс.)

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Telegram запустил возможность покупать и продавать короткие узнаваемые «@юзернеймы» для личных аккаунтов, пабликов и каналов через специальную платформу Fragment, говорится в сообщении команды мессенджера.

Платформа работает как аукцион на базе блокчейна Toncoin (TON), ставки принимаются семь дней. Минимальная ставка для четырехбуквенного никнейма — 10 тыс. Toncoin. При этом размер может снижаться каждый день, пока не найдется первый потенциальный покупатель. Пользователи также могут выставить на аукцион и свои никнеймы.

Фото: fragment.com

«Право собственности на эти коллекционные имена пользователей закреплено в неизменном реестре TON, быстрой и масштабируемой сети блокчейнов. Владельцы могут добавить несколько псевдонимов пользователей в свою личную учетную запись, группу или канал», — сказано в сообщении Telegram.

В настоящее время стоимость одного Toncoin оценивается примерно в 94 руб. ($1,55). На сайте платформы Fragment в лидерах аукциона находятся никнеймы @nike ($489 тыс.), @king ($380 тыс.), @esport ($263 тыс.) и @gold ($248 тыс.).

О создании платформы для продажи никнеймов в Telegram его основатель Павел Дуров объявил в конце октября. Тогда он заявил, что это первый в истории соцсетей честный и прозрачный рынок пользовательских имен. «Наконец люди будут владеть своими адресами в социальных сетях, защищенными в неизменном реестре децентрализованной блокчейн-сети», — написал он.

Forbes пишет, что среди самых дорогих проданных имен @auto, @bank и @avia, все они стоят дороже $1 млн в пересчете на американскую валюту. Например, имя @auto — пока самое дорогое — было продано почти за $1,5 млрд.

Fragment — это независимая от Telegram аукционная площадка, на которой мессенджер продает свои доменные имена, рассказал Forbes источник, близкий к Telegram. Поскольку эти домены принадлежат Telegram, большая часть выручки от их продажи идет команде мессенджера, добавил собеседник издания.