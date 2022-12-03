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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Шойгу встретится с Лукашенко

Сергей Шойгу и Александр Лукашенко
Сергей Шойгу и Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл во Дворец независимости в Минске и встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее Шойгу встретился с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным. Министры подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении военной региональной безопасности. Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером «в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран». Он уточнил, что на территории Белоруссии проводятся «мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей», назначенных в состав региональных войск.

В декабре собираются встретиться президенты России и Белоруссии. Владимир Путин пригласил Лукашенко в Москву для переговоров «по практическим вопросам реализации союзного строительства и обсуждения экономических вопросов». В конце ноября Лукашенко говорил, что собирается в ближайшее время встретиться с Путиным и обсудить проблемы, которые складываются в обеих странах и тормозят их сотрудничество. В частности, президенты договорились провести конгресс молодых ученых.

Теги
Персоны
Белоруссия Александр Лукашенко Сергей Шойгу переговоры

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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