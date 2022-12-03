Шойгу встретится с Лукашенко

Сергей Шойгу и Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл во Дворец независимости в Минске и встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее Шойгу встретился с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным. Министры подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении военной региональной безопасности. Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером «в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран». Он уточнил, что на территории Белоруссии проводятся «мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей», назначенных в состав региональных войск.

В декабре собираются встретиться президенты России и Белоруссии. Владимир Путин пригласил Лукашенко в Москву для переговоров «по практическим вопросам реализации союзного строительства и обсуждения экономических вопросов». В конце ноября Лукашенко говорил, что собирается в ближайшее время встретиться с Путиным и обсудить проблемы, которые складываются в обеих странах и тормозят их сотрудничество. В частности, президенты договорились провести конгресс молодых ученых.