Компанию Трампа признали виновной в мошенничестве

Компании Trump Corporation и Trump Payroll Corporation, входящие в корпорацию Trump Organization бывшего президента США Дональда Трампа, которая занимается недвижимостью, в том числе управляет отелями и полями для гольфа, была признана виновной в осуществлении 15-летней мошеннической схемы, ей может грозить до $1,6 млн штрафа, сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

Суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен счел компанию виновной в том, что она оплачивала личные расходы топ-менеджеров, включая бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга, и выдавала им бонусные чеки, как если бы они были независимыми подрядчиками.

75-летний Вайссельберг дал показания в качестве главного свидетеля правительства в рамках сделки о признании вины, которая предусматривает наказание в виде пяти месяцев тюремного заключения.

Среди пунктов обвинения — махинации с целью обмана налоговых органов, заговор и фальсификация деловой документации. Самому Трампу обвинение не предъявили, хотя утверждалось, что он лично выписывал премиальные, оплачивал обучение внуков Вайссельберга в частной школе, санкционировал аренду своей квартиры на Манхэттене и утвердил повышение зарплаты другому руководителю.

Юрист Trump Organization Алан Футерфас сказал, что компания подаст апелляцию и что уголовное законодательство, регулирующее корпоративную ответственность, является расплывчатым.

Трамп назвал решение суда «охотой на манхэттенских ведьм» и заявил, что «разочарован» приговором, сообщает агентство.

Расследование этого дела началось еще в 2019 году, во время президентства Трампа. Поводом для этого стали заявления его бывшего адвоката Майкла Коэна, который сообщил, что Trump Organization завышала стоимость своих активов, что позволяло компании получать кредиты на более выгодных условиях, а также, по его словам, иметь льготы при уплате налога на недвижимость.

В июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения против Trump Organization, ее финансового директора Аллена Вайссельберга и Trump Payroll Corporation.

Трамп покинул пост гендиректора Trump Organization в 2017 году после избрания президентом. Он заявлял, что дело имеет политические мотивы. В середине ноября он заявил о намерении баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.