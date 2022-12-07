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Бизнес ,  
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Компанию Трампа признали виновной в мошенничестве

Компанию экс-президент США Трампа Trump Organization признали виновной в мошенничестве

Компании Trump Corporation и Trump Payroll Corporation, входящие в корпорацию Trump Organization бывшего президента США Дональда Трампа, которая занимается недвижимостью, в том числе управляет отелями и полями для гольфа, была признана виновной в осуществлении 15-летней мошеннической схемы, ей может грозить до $1,6 млн штрафа, сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

Суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен счел компанию виновной в том, что она оплачивала личные расходы топ-менеджеров, включая бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга, и выдавала им бонусные чеки, как если бы они были независимыми подрядчиками.

75-летний Вайссельберг дал показания в качестве главного свидетеля правительства в рамках сделки о признании вины, которая предусматривает наказание в виде пяти месяцев тюремного заключения.

Среди пунктов обвинения — махинации с целью обмана налоговых органов, заговор и фальсификация деловой документации. Самому Трампу обвинение не предъявили, хотя утверждалось, что он лично выписывал премиальные, оплачивал обучение внуков Вайссельберга в частной школе, санкционировал аренду своей квартиры на Манхэттене и утвердил повышение зарплаты другому руководителю.

Юрист Trump Organization Алан Футерфас сказал, что компания подаст апелляцию и что уголовное законодательство, регулирующее корпоративную ответственность, является расплывчатым.

Трамп назвал решение суда «охотой на манхэттенских ведьм» и заявил, что «разочарован» приговором, сообщает агентство.

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Расследование этого дела началось еще в 2019 году, во время президентства Трампа. Поводом для этого стали заявления его бывшего адвоката Майкла Коэна, который сообщил, что Trump Organization завышала стоимость своих активов, что позволяло компании получать кредиты на более выгодных условиях, а также, по его словам, иметь льготы при уплате налога на недвижимость.

В июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения против Trump Organization, ее финансового директора Аллена Вайссельберга и Trump Payroll Corporation. 

Трамп покинул пост гендиректора Trump Organization в 2017 году после избрания президентом. Он заявлял, что дело имеет политические мотивы. В середине ноября он заявил о намерении баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.

В отношении самого Трампа также ведутся два расследования: по делу о попытках помешать мирной передаче власти после президентских выборов 2020 года и присвоении конфиденциальных документов.

В январе 2021 года в США начались беспорядки в ходе многотысячной протестной акции сторонников Трампа. В этот день конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым победителем признавался Байден. ФБР завела более 160 дел.

В феврале этого года управление архивов и документов США предположило, что Трамп, выезжая из Белого дома, увез с собой 15 коробок с документами, в том числе с секретными. Их впоследствии вернули, но Минюст санкционировал обыски в резиденции экс-президента, чтобы убедиться, что тот ничего не оставил себе.

В начале августа его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде обыскали сотрудники ФБР. Они изъяли 11 коробок с секретными документами, в том числе с грифом «совершенно секретно», «конфиденциально» и TS/SCI (особо секретная информация с разделами, предназначенными только для первых лиц государства).

Трамп отказался свидетельствовать против себя во время допроса. Он потребовал вернуть документы, часть из которых, по его словам, попадала под привилегию исполнительной власти и адвокатскую тайну.

 

Теги
Дональд Трамп Trump Organization мошенничество
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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