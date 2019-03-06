В США начали расследование страховой деятельности Trump Organization

Управление по финансовым услугам штата Нью-Йорк запросили документы у Aon — страхового брокера Trump Organization — в рамках расследования деятельности компании, принадлежащей президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает The New York Times.

Запрос был сделан через несколько дней после того, как бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил в Конгрессе, что Trump Organization завышала стоимость своих активов для страховых компаний.

Как подчеркивает газета, Управление не имеет полномочий проводить уголовное расследование в отношении Трампа и принадлежащей ему компании, но может передать прокурорам информацию о возможной незаконной деятельности.

В Aon подтвердили CNN, что получили запрос от властей штата. «В соответствии с нашей политикой мы намерены сотрудничать со всеми регулирующими органами», — заверили там. При этом компания отказалась комментировать вопросы, «касающиеся конкретных клиентов».