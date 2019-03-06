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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Политика ,  
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В США начали расследование страховой деятельности Trump Organization

Управление по финансовым услугам штата Нью-Йорк запросили документы у Aon — страхового брокера Trump Organization — в рамках расследования деятельности компании, принадлежащей президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает The New York Times.

Запрос был сделан через несколько дней после того, как бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил в Конгрессе, что Trump Organization завышала стоимость своих активов для страховых компаний.

Как подчеркивает газета, Управление не имеет полномочий проводить уголовное расследование в отношении Трампа и принадлежащей ему компании, но может передать прокурорам информацию о возможной незаконной деятельности.

В Aon подтвердили CNN, что получили запрос от властей штата. «В соответствии с нашей политикой мы намерены сотрудничать со всеми регулирующими органами», — заверили там. При этом компания отказалась комментировать вопросы, «касающиеся конкретных клиентов».

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Два генпрокурора заподозрили Трампа в нарушении Конституции США

Накануне прокуратура южного округа штата Нью-Йорк потребовала документы из ​инаугурационного комитета Трампа. Как сообщало Bloomberg, прокуроры также ищут иностранные связи в финансировании и информацию о расходах на проведение инаугурации, и в рамках расследования проверяют Trump Organization. 

В декабре 2018 года генеральные прокуроры из штата Мэриленд и округа Колумбия заявили о планах обратиться в суд, чтобы получить данные о компании и выяснить, не нарушает ли Трамп Конституцию страны. Они считают, что Трамп, став президентом, не прекратил вести бизнес и получает от правительств других стран платежи через принадлежащие ему компании.
 

Теги: Нью-Йорк, Trump Organization
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