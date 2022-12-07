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Общество ,  
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Вильфанд предупредил о резких перепадах температуры в Европе зимой

Вильфанд: в Европе и европейской части России зимой ожидаются резкие перепады температур

Европу ожидает «неоднородная» зима с резкими понижениями температур и частыми оттепелями, но в среднем температурный фон будет около нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

При этом, подчеркнул метеоролог, эта зима будет холоднее, чем в прошлая, поскольку тогда средняя температура была «чуть выше нормы».

Синоптик рассказал ТАСС, что к выходным в Москве потеплеет на 8-10 градусов по сравнению с понедельником: если тогда температура была ниже нормы на 7-8 градусов, то в конце недели она будет выше нормы на 1 градус — от 0 до минус пяти градусов. Такая "оттепель" сохранится и в начале следующей недели, сообщил Вильфанд.

В то же время осадки также станут интенсивнее: если в среду, 7 декабря, их не ожидается, то уже в четверг станет облачнее и пойдет снег, который усилится к выходным. "Высота снега после них подрастет на 5-8 сантиметров», — уточнил синоптик, добавив, что также может пойти и мокрый снег.

В конце ноября Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о морозах, характерных для последних дней января. Он объяснял наступление холодов антициклоном и перемещением холодных воздушных масс. 

Позднее он отметил, что начало зимы в этих регионах стало самым холодным за последние 20 лет. В последний раз подобные холода наблюдали в Москве и Московской области в 2002 году, говорил Вильфанд. 5 декабря, по его словам, может стать самым холодным днем наступившей зимы.

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Однако к четвергу, 8 декабря, на европейской части России только в Приволжье сохранится отрицательное отклонение от нормы, во всех остальных регионах температура будет соответствовать климатической норме, говорил он.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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