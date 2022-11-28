Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах

В столичном регионе со среды ожидаются морозы до 6-9 градусов днем и 10-15 градусов ночью, а в некоторых районах Подмосковья ночная температура может достигать и минус 17-18 градусов. Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы и соответствует самому холодному периоду зимы по климату — концу января, однако погода будет солнечной и безветренной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Понедельник будет самым теплым днем недели: днем прогнозируется минус 3-4 градуса, а ночью — минус 5-8. Во вторник похолодает до 4-6 градусов мороза днем и 7-9 — ночью. Похолодание, которое начнется в среду, сохранится и в начале следующей недели, отмечает синоптик. Кроме того, в ближайшие дни на Москве-реке ожидается появление плавучего льда.

При этом, по словам Вильфанда, погода будет комфортной в этот период — звездные ночи, солнечные дни, отсутствие существенного ветра. Причины таких низких температур — влияние антициклона и перемещение холодных воздушных масс, объяснил синоптик.

В связи с антициклоном также ожидается аномально высокое атмосферное давление: в понедельник оно будет выше нормы на 10-12 мм ртутного столба., а со вторника — на 20-23 мм. Нормой атмосферного давления для столичного региона является 748 мм ртутного столба.