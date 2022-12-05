Вильфанд назвал срок начала потепления в европейской части России

Аномальные холода уйдут из европейской части России в конце рабочей недели, потепление начнется в четверг, 8 декабря, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В конце недели сильно меняется температурный режим на европейской части России. <...> В четверг только на юге Приволжского федерального округа будут отрицательные отклонения от нормы. То есть температура придет к климатической норме», — сказал синоптик.

Тепло принесут в регион южные ветра. Однако по этой причине в европейской части страны будет облачно, и выпадут осадки, добавил он.

Вильфанд предупреждал о морозах, характерных для последних дней января, в Москве и Московской области еще в конце ноября. Он объяснял наступление холодов антициклоном и перемещением холодных воздушных масс.

Начало зимы в этих регионах стало самым холодным за последние 20 лет, сообщил накануне синоптик. В последний раз подобные холода наблюдали в Москве и Московской области в 2002 году, говорил Вильфанд. 5 декабря, по его словам, может стать самым холодным днем наступившей зимы.

Ночью в Москве морозы усилятся до минус 12–14 градусов, а в области — до 17 градусов, предупреждал синоптик. Днем в городе потеплеет до минус 8–10 градусов, а в области — до минус 12 градусов. Это на 8 градусов ниже нормы, пояснял Вильфанд.

В последующие дни температура немного повысится, однако погода останется холодной. 6 декабря днем ожидается 6–8 градусов мороза, 7 декабря — 5–7 градусов мороза, говорил он.