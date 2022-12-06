Владимир Зеленский (Фото: Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Славянск и записал видеопоздравление с Днем Вооруженных сил Украины на фоне установленной на въезде конструкции с названием города. Видео он выложил в своем телеграм-канале.

Он также попросил почтить минутой молчания всех погибших солдат Украины, а после опубликовал видео награждения украинских бойцов на передовой.

Славянск расположен в 100 км к северу от Донецка и 160 км к юго-востоку от Харькова. Он находится под контролем украинских военных. В конце сентября врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал «освободить» его. «Вся конституционная территория ДНР будет освобождена. ДНР в составе России перейдет к новой фазе ведения боевых действий», — говорил Пушилин.

6 декабря министр обороны Шойгу заявил о перешедших под контроль России населенных пунктах Донбасса. В их составе — Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. В последних сводках Минобороны говорится, что российские силы успешно наступают на донецком направлении, в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Именно там находятся многие взятые под контроль населенные пункты.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской области.