Путин «тепло поздравил» президента Киргизии с днем рождения

Садыр Жапаров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по телефону «тепло поздравил» с днем рождения президента Киргизии Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры «затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня, отметив высокий уровень и динамику российско-киргизских отношений стратегического партнерства».

Путин также прислал Жапарову поздравительную телеграмму, в которой указал, что «в России высоко ценят его усилия по развитию отношений союзничества». Российский президент отметил, что рассчитывает на продолжение диалога и совместной работы «на благо дружественных народов» двух стран. Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Жапарову исполнилось 54 года, он занимает пост президента Киргизии с января 2021 года. 7 октября, в день рождения Путина, киргизский лидер также поздравил его по телефону.

Киргизия состоит в нескольких альянсах вместе с Россией — Содружестве Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).