Минобороны КНР обвинило США в снижении порога применения ядерного оружия

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Министерство обороны КНР выразило протест США из-за ежегодного доклада Пентагона о военной мощи Китая и заявило, что Вашингтон снижает порог применения ядерного оружия. Об этом сказал официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Недавно Минобороны США опубликовало доклад <...>, который искажает национальную оборонную политику и военную стратегию Китая <...> и грубо вмешивается во внутренние дела КНР по вопросу Тайваня. <...> Китай выражает резкое недовольство и решительное несогласие с этим, а также сделал резкое представление США», — заявил Тань Кэфэй.

Он добавил, что Китай «придерживается пути мирного развития» и «проводит оборонительную политику нацобороны», а также «всегда был строителем мира во всем мире», а его военное развитие направлено на защиту национального суверенитета и безопасности.

«США, обладающие крупнейшим ядерным арсеналом в мире, продолжают модернизацию ядерной триады, активно развивают планы по размещению тактического ядерного оружия на переднем крае, снижают порог применения ядерного оружия», — сказал представитель ведомства.

29 ноября Пентагон опубликовал доклад о военной мощи Китая, в котором заявил, что КНР будет иметь 1500 ядерных боеголовок к 2035 году. В докладе уточняется, что Пекин сосредоточился на укреплении потенциала ядерного сдерживания.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Пекин находятся в состоянии напряженной конкуренции, но переводить отношения в конфликт американская сторона не намерена.