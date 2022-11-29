Китай запустил пилотируемый космический корабль с тремя тайконавтами

Video

Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-15» с тремя тайконавтами на борту, сообщило «Синьхуа».

Космический корабль стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск). Примерно через десять минут после запуска «Шэньчжоу-15» отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту.

Корабль должен прибыть на китайскую орбитальную станцию «Тяньгунь», после чего состоится первая в истории станции ротация экипажей. Астронавты «Шэньчжоу-14», которые прилетели на станцию в начале июня, после полугодовой миссии отправятся на Землю, а экипаж «Шэньчжоу-15» останется работать на станции до мая следующего года, отмечал Reuters.

В ходе своей миссии экипаж «Шэньчжоу-15» проведет испытания, связанные с длительным пребыванием на китайской космической станции в ее трехмодульной конфигурации, и ряд экспериментов в области космической медицины и космических технологий.

Также во время миссии «Шэньчжоу-15» будет завершен последний этап строительства китайской орбитальной станции «Тяньгунь» и официально начнется этап ее использования и развития.

Китай запустил на орбиту базовый модуль космической станции в апреле прошлого года. Он находится на высоте 400 км и должен прослужить более десяти лет. К нему присоединен грузовой корабль «Тяньчжоу-4» и пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14».