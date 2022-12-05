Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр»

Video

Минобороны России показало кадры пуска крылатых ракет «Калибр». На видео показан пуск трех ракет с надводного корабля в светлое время суток.

Ранее Минобороны сообщило об ударах «по системе военного управления» и «объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей» Украины, отметив, что все назначенные 17 объектов были поражены. В результате была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранного оружия, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

По данным ведомства, удар был нанесен примерно в 15:00 мск «высокоточным оружием воздушного и морского базирования».

В понедельник на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в некоторых областях после этого возникли проблемы с электричеством и водоснабжением. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о попаданиях в энергетические объекты в Киевской, Одесской и Винницкой областях.