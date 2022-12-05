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Политика ,  
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Посла России снова вызвали в МИД Канады

МИД Канады вновь вызвал посла России Олега Степанова
Олег Степанов
Олег Степанов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Российского посла в Канаде Олега Степанова вызвали в МИД страны, тема предстоящей беседы неизвестна. Об этом сам глава российской дипмиссии сообщил «РИА Новости».

«Вызывают снова сегодня в МИД. К 16:00 (0:00 мск вторника)», — рассказал он.

В предыдущий раз Степанова вызывали в канадский МИД на прошлой неделе, вскоре после принятия Госдумой законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды. МИД Канады вызвал российского посла, чтобы выразить беспокойство из-за законопроекта и несогласие с комментариями посольства по этому поводу в соцсетях. Поводом стала публикация в Twitter дипмиссии. «Это все о семье. Семья — это мужчина, женщина и дети», — говорилось в твите.

Степанов счел критику со стороны канадских властей «вмешательством во внутренние дела России», а законопроект назвал «законодательными инициативами по сбережению молодого поколения от нетрадиционной пропаганды».

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон. Поправки в законодательство вступают в силу со дня опубликования.

Законом вводится ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Кроме того, ужесточается наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. Раньше была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних.

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Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

После принятия законопроекта Госдумой инициативу также критиковал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он призывал депутатов отклонить законопроект и «уважать права человека и достоинство всех», поскольку этот запрет «станет еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТ в России».

Посольство России в США сочло это заявление «грубым вмешательством» во внутренние дела страны и потребовало «уважать выбор» народа «придерживаться нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности». «Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека», — говорилось в публикации дипмиссии в телеграм-канале.

Теги
Канада вызов посла ЛГБТ
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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