СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Ярославле

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ярославле, сообщает управление Следственного комитета по Ярославской области во «ВКонтакте».

Дело возбуждено по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы.

В 6:15 по местному времени (совпадает с мск) в доме № 5 по улице Кузнецова в Ярославле произошел взрыв, в результате которого обрушились перекрытия на чердаке и кровля. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа, рассказали в пресс-службе администрации. ГУ МЧС по Ярославской области сообщило об эвакуации 44 человек, включая троих детей.

Собеседник ТАСС в экстренных службах говорил, что пострадал один человек. В СК это подтвердили: по данным ведомства, пострадал 40-летний местный житель, его госпитализировали. Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил департамент здравоохранения региона.

Накануне, 4 декабря, взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). В результате обрушились перекрытия между первым, вторым и третьим этажами, по последним данным, погибли шесть человек. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что взрыв спровоцирован разгерметизацией газового баллона. Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Максимальное наказание по ней составляет четыре года лишения свободы.