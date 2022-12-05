Власти назвали причину взрыва в жилом доме в Ярославле

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Причиной взрыва в жилом доме в Ярославле стал взрыв бытового газа, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Эвакуировано 28 человек. 19 из них находятся в пункте временного размещения, им оказана вся необходимая помощь. Остальные жильцы ушли на работу», — рассказали в пресс-службе администрации.

В 6:15 по местному времени (совпадает с мск) в доме № 5 по улице Кузнецова произошел взрыв, в результате которого обрушились перекрытия на чердаке и кровля. Собеседник ТАСС в экстренных службах рассказал, что есть один пострадавший. ГУ МЧС по Ярославской области сообщило об эвакуации 44 человек, включая троих детей.

4 декабря в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел взрыв. В результате обрушились перекрытия между первым, вторым и третьим этажами, по последним данным, погибли шесть человек. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что взрыв спровоцирован разгерметизацией газового баллона. Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Максимальное наказание по ней составляет четыре года лишения свободы.