Глава британского Минфина объявил о масштабном повышении налогов

Повышение затронет тех, кто зарабатывает больше £125 тыс. в год, а также энергетические компании. Глава Минфина пояснил, что правительство будет стремиться снизить инфляцию, которая достигла наивысшего показателя за 40 лет

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Великобритания столкнулась с серьезными экономическими вызовами, которые требуют ответственного подхода к государственным финансам и вынуждают власти повышать налоги, сообщил министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант, выступая в Палате общин.

«Перед лицом беспрецедентных глобальных потрясений семьи, пенсионеры, предприятия, учителя, медики и многие другие беспокоятся о своем будущем. Поэтому сегодня мы предлагаем план по борьбе с кризисом, вызванным ростом стоимости жизни, и по восстановлению экономики», — сказал он.

Новые меры, в частности, предполагают распространение самой высокой ставки НДФЛ в размере 45% на тех, чей годовой заработок превышает £125 тыс. ($148 тыс.). Сейчас эта ставка предусмотрена для тех, кто зарабатывает более £150 тыс. ($178 тыс.) в год.

Также Хант объявил о повышении налога на прибыль энергетических компаний с 25 до 35% с 1 января 2022 года по март 2028 года на фоне роста тарифов на электроэнергию. Еще правительство с 2023 года введет налог в размере 45% на сверхприбыль компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии. Власти рассчитывают, что эти меры позволят получить в бюджет £14 млрд ($16,6 млрд).

Министр финансов отметил, что заимствования Британии в 2022 году составят 7,1% ВВП, или £177 млрд, в 2023-м — 5,5%, а в 2027–2028 годах их уровень упадет до 2,4%.

Ранее о том, что новый премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак намерен повысить налоги «по всем направлениям», чтобы залатать дыру в бюджете в размере £50 млрд ($57,5 млрд), сообщила The Financial Times.

Великобритания с начала года столкнулась с резким скачком инфляции из-за роста цен на энергоносители вследствие антироссийских санкций и нарушения логистических цепочек после пандемии COVID-19. В августе в королевстве зафиксировали рекордную за 40 лет инфляцию.



Спустя неделю после того, как Лиз Трасс официально стала премьер-министром Великобритании, Минфин объявил о масштабных мерах по дерегулированию и стимулированию экономики стоимостью £45 млрд (около $50 млрд). В первую очередь план предполагал сокращение налогов. В частности, предполагалось снизить налог на прибыль корпораций с 25 до 19%, уменьшить подоходный налог до тех же 19%, ликвидировать 45-процентную ставку налога на сверхдоходы самых богатых британцев и отменить повышение ставки обязательных страховых взносов на 1,25 п.п. Финансировать такое резкое увеличение расходов предполагалось за счет заемных средств.



В день объявления этого плана на биржах началась паника: британские акции пошли вниз, а фунт почти сравнялся по стоимости с долларом. Доходность десятилетних британских «гилтов» (государственных облигаций) за несколько часов достигла 4,5% (еще в конце августа составляла 2,6%), а рыночная стоимость, соответственно, сократилась. Под ударом оказались активы банков и пенсионных фондов, держащих разнообразные британские бумаги. 28 сентября Банк Англии был вынужден объявить о начале программы скупки государственных облигаций на общую сумму до £5 млрд ($5,3 млрд) ежедневно до 14 октября.



После провала экономической инициативы Трасс отменила запланированное повышение налогов и уволила министра финансов Квази Квартенга, место которого и занял Хант. Уже через неделю она сама подала в отставку.