В Киеве произошел взрыв в многоэтажном доме

В одном из многоэтажных домов в Деснянском районе Киева произошел взрыв, пишут Страна.ua в телеграм-канале и агентство УНИАН.

Взрыв произошел в доме № 11 на улице Марины Цветаевой в северной части города, утверждают портал и агентство. В некоторых квартирах ударной волной выбило окна, начался пожар, пишет УНИАН.

По данным агентства, в одной из квартир взорвался генератор. Предположительно, он стоял на балконе, который получил серьезные повреждения, пишет Страна.ua. Также речь может идти о взрыве газа, утверждает портал.

На месте работают спасатели.

Утром 4 декабря в одном из ЖК Одессы также загорелся генератор, писала Страна.ua. Прибор был установлен на решетке кондиционера. В результате на 12-м этаже здания начался пожар.

Жители Украины начали покупать генераторы после того, как в стране начались отключения электроэнергии, уточняет портал.

Россия с 10 октября наносит по территории Украины ракетные удары. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что целями ударов являются объекты, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

Последний массированный удар российские войска нанесли 23 ноября. После этого Минэнерго Украины сообщило, что в стране отключено большинство тепло- и гидроэлектростанций и все АЭС, а большая часть населения осталась без света. Потом энергоснабжение стали восстанавливать, и 29 ноября в стране впервые за неделю перешли на плановые отключения вместо аварийных. Однако через несколько часов власти снова сообщили об экстренных отключениях.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в телеграм-канале, что с 5 декабря электричество в городе должны вновь начать отключать по графику.