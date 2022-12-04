Евродепутаты выступили за «жесткий курс» с США из-за закона об инфляции

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Евросоюз должен принять «жесткий курс» в отношении США из-за подписанного президентом Джо Байденом в августе закона о снижении инфляции (Inflation reduction act, IRA), заявили депутаты Европарламента Бернд Ланге и Маркус Фебер в комментарии Berliner Morgenpost.

Ланге, глава комитета по торговле в парламенте ЕС, призывает изучить снижение цен на энергоносители для промышленности, поскольку они в настоящее время в десять раз выше, чем в США. При этом он требует, чтобы Евросоюз подал жалобу на Вашингтон во Всемирную торговую организацию (ВТО), однако комиссия пока не решается на такой шаг. По мнению Ланге, путем переговоров можно внести незначительные изменения в закон, но его базовая структура останется прежней.

Представитель по экономическим вопросам крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Маркус Фербер заявил, что, если американская сторона не пойдет на уступки, комиссия ЕС должна «положить все инструменты пыток на стол» и подумать об активации инструментов торговой защиты.

«Это, безусловно, было бы ядерным вариантом и чем угодно, но нежелательным в нынешней ситуации», — сказал он, подчеркнув, однако, что «американский антиинфляционный закон грозит значительно ухудшить сложную экономическую ситуацию в Европе».

Закон, о котором идет речь, вступил в США в силу в августе. Он предусматривает в том числе миллиардные льготы компаниям, работающим в сфере возобновляемых источников энергии. Это вызвало обеспокоенность в Европе по поводу воздействия некоторых мер на промышленность, включая угрозу переманивания инвестиций.

Французский президент Эмманюэль Макрон в ходе визита в США в начале декабря несколько раз упоминал закон в своих выступлениях. В частности, он счел, что закон может «расколоть Запад», а Вашингтон решит свои проблемы, но создаст новые для Парижа. Многие рабочие места в Европе будут уничтожены, закон «сверхагрессивен» для французского бизнеса, отметил президент.

В свою очередь, Байден заявил о готовности внести «некоторые изменения» в законодательство, выгодные Европе, а также отметил, что в Вашингтоне никогда не намеревались оставлять в стороне сотрудничавшие с США страны. Он подчеркнул: «Мы собираемся продолжать создавать рабочие места на производстве в Америке, но не за счет Европы» и пояснил, что исключение могут сделать для союзных государств, у которых с США есть соглашение о свободной торговле.

Французский министр финансов Бруно Ле Мэр позитивно оценил слова Байдена и отметил, что ни США, ни Франция не желают «торговой войны в той ситуации, в которой мы находимся», поскольку у них есть «один конкурент под названием Китай». В Вашингтоне видят своей стратегической целью не ослабление Европы, а работу в партнерстве с ней, подчеркнул он.

Bloomberg писал, что немецкий канцлер Олаф Шольц опасается риска начала «трансатлантической торговой войны» из-за действий Макрона. Он полагает, что следует ответить США увеличением поддержки собственной промышленности. В Еврокомиссии при этом предупредили об ущербе, который будет нанесен в случае глобальной гонки субсидий.