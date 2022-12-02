Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 63,83 (+0,78) Инвестиции, 01 дек, 15:56
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 61,15 (+0,27) Инвестиции, 01 дек, 15:56
В ЛНР заявили о готовности командования ВСУ к эвакуации из Артемовска Политика, 12:07
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:03
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 12:02
Глава МАГАТЭ рассказал о своем обязательстве по Запорожской АЭС Политика, 11:53
«Спрятаться в домик»: почему для ребенка так важно иметь свою комнату РБК и AFI Park Воронцовский, 11:53
Капризов побил 20-летний клубный рекорд в НХЛ Спорт, 11:49
Вышел первый трейлер нового фильма про Индиану Джонса Life, 11:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут «на пару лет» Технологии и медиа, 11:44
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 11:41
РБК проведет второй ежегодный форум о развитии инфраструктурных проектов Новая экономика, 11:40
На юго-востоке Москвы загорелось пришвартованное судно Общество, 11:38
Поддельная Поднебесная: как избежать рисков при работе с Китаем Pro, 11:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:34
Путин и Лукашенко поговорили по телефону Политика, 11:34
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщил близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал «Пул первого». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор ТАСС.

Впоследствии Кремль соообщил, что Путин и Лукашенко обсуждали «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах». Президенты условились продолжить личные контакты.

Лукашенко, по данным на 24 ноября, с 24 февраля общался с Путиным 15 раз — это больше, чем лидеры других стран. В начале ноября президенты созванивались для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества.

После этого Лукашенко анонсировал новый телефонный разговор с Путиным. 28 ноября на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко он пообещал вскоре обсудить с Путиным проблемы, тормозящие сотрудничество. «Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике и России, и Беларуси, преодолимы», — отметил президент. Он также заявил о желании поднять вопросы импортозамещения, в котором обе страны «значительно могут продвинуться».

Теги
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин телефонный разговор Белоруссия Дмитрий Песков

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Лукашенко заявил о способности Минска «пока сдерживать» противника
Политика
Лукашенко пообещал обсудить с Путиным проблемы, тормозящие сотрудничество
Политика
Лукашенко увидел причастность США к расстрелу военных России на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter