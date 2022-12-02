Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщил близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал «Пул первого». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор ТАСС.

Впоследствии Кремль соообщил, что Путин и Лукашенко обсуждали «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах». Президенты условились продолжить личные контакты.

Лукашенко, по данным на 24 ноября, с 24 февраля общался с Путиным 15 раз — это больше, чем лидеры других стран. В начале ноября президенты созванивались для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества.

После этого Лукашенко анонсировал новый телефонный разговор с Путиным. 28 ноября на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко он пообещал вскоре обсудить с Путиным проблемы, тормозящие сотрудничество. «Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике и России, и Беларуси, преодолимы», — отметил президент. Он также заявил о желании поднять вопросы импортозамещения, в котором обе страны «значительно могут продвинуться».