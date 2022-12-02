Минобороны сообщило о двух сбитых украинских самолетах

Был уничтожен истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25

Истребитель МиГ-29 (Фото: Carlos Garcia Granthon / Zuma / Global Look Press )

Минобороны в сводке за 2 декабря сообщило о двух сбитых украинских самолетах. Так, в районе Украинки (ДНР) российский истребитель сбил МиГ-29, а средства ПВО в районе Никольского (ДНР) сбили Су-25.

В военном ведомстве также подтвердили полное занятие Курдюмовки на донецком направлении. В ходе боев за этот населенный пункт украинская армия потеряла три танка и шесть бронированных машин.

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Продолжились бои и в других районах. Так, на купянском направлении сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка (Харьковская область), сообщило ведомство. Также неудачей завершились попытки украинских подразделений наступать на Червонопоповку (ЛНР), а также на Никольское (ДНР).

Также Минобороны отчиталось об ударах по пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка (Харьковская область), Диброва, Водяное, Пречистовка, Константиновка (ДНР), Щербаки (Запорожская область).

В районе населенного пункта Липцы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ. Также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка (Харьковская область), отметили в ведомстве.

