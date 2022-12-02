Минобороны сообщило о двух сбитых украинских самолетах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 63,83 (+0,78) Инвестиции, 01 дек, 15:56
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 61,15 (+0,27) Инвестиции, 01 дек, 15:56
«Трансмашхолдинг» подал заявку на производство электропоездов в Индии Экономика, 15:08
Шольц призвал Путина к дипломатическому решению конфликта на Украине Политика, 15:06
Как быстро продать авто с пробегом РБК и Авто.ру, 14:57
Постпред России обвинил США в помощи Украине с химическими провокациями Политика, 14:52
Элтон Джон даст последний живой гастрольный концерт в Гластонбери Life, 14:51
Шлеменко назвал причину медленного развития ММА в России Спорт, 14:50
Китайский этап «Формулы-1» отменили из-за COVID-19 в четвертый раз подряд Спорт, 14:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сербская сливовица и сказки о Ходже Насреддине вошли в список ЮНЕСКО Life, 14:35
МИД Украины сообщил, что посольства страны получили «кровавые посылки» Политика, 14:35
Как стать лучшим в бизнесе: попробуй поторговать рисом среди китайцев Pro, 14:35
Как руда превращается в металл. Видео-гайд РБК и Норникель, 14:34
Курс криптовалюты Ethereum Pow вырос за неделю на 17% Крипто, 14:32
Киммих заподозрил свою вину в провале Германии. Что происходит на ЧМ Спорт, 14:31
АвтоВАЗ отчитался о лучших за год продажах Lada Бизнес, 14:18
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о двух сбитых украинских самолетах

Минобороны: российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25
Был уничтожен истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25
Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: Carlos Garcia Granthon / Zuma / Global Look Press )

Минобороны в сводке за 2 декабря сообщило о двух сбитых украинских самолетах. Так, в районе Украинки (ДНР) российский истребитель сбил МиГ-29, а средства ПВО в районе Никольского (ДНР) сбили Су-25.

В военном ведомстве также подтвердили полное занятие Курдюмовки на донецком направлении. В ходе боев за этот населенный пункт украинская армия потеряла три танка и шесть бронированных машин.

Минобороны сообщило о двух сбитых украинских самолетах
Video

Продолжились бои и в других районах. Так, на купянском направлении сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка (Харьковская область), сообщило ведомство. Также неудачей завершились попытки украинских подразделений наступать на Червонопоповку (ЛНР), а также на Никольское (ДНР).

Также Минобороны отчиталось об ударах по пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка (Харьковская область), Диброва, Водяное, Пречистовка, Константиновка (ДНР), Щербаки (Запорожская область).

В районе населенного пункта Липцы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ. Также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка (Харьковская область), отметили в ведомстве.
 

Читайте на РБК Pro
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков Девять часов сна и никаких диет: 7 секретов молодости Джейн Фонды Какими бывают когнитивные искажения и всегда ли стоит с ними бороться Вечный праздник в датской глубинке: каково работать в Lego — в 4 пунктах
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны Украина
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Минобороны получило партию модернизированных танков Т72Б3М
Политика
Минобороны сообщило о контроле над поселком Курдюмовка в ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter