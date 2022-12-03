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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Технологии и медиа ,  
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Reuters узнал, что крупнейший НПЗ Венесуэлы приостановил производство

Вид на Завод Амуай
Вид на Завод Амуай (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PdVSA) приостановил производство бензина, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Причиной приостановки, как сказал один из источников агентству, является поломка установки жидкостного каталитического крекинга (расщепление нефтепродуктов), без которого не получится обеспечить глубокую переработку нефти. Завод Amuay мощностью 645 тыс. баррелей в сутки, работающий в разы меньше своих производственных мощностей, остановил производство бензина в четверг.

Reuters отмечает, что НПЗ Венесуэлы часто сталкиваются с простоями, что приводит к производственным потерям из-за системных сбоев и отсутствия поставок. В результате этого возникла нехватка топлива в Венесуэле.

2 декабря министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами и высокопоставленные представители PdVSA подписали полугодовые контракты с американской нефтяной корпорацией Chevron, чтобы восстановить добычу нефти в стране. 26 ноября Минфин США позволил это сделать, смягчив санкции против Венесуэлы.

Запрет продолжит действовать на выплату любых дивидендов государственной нефтегазовой компании Венесуэлы, продажу нефти или нефтепродуктов, произведенных совместным предприятием Chevron, и любое расширение Chevron на новые месторождения в Венесуэле сверх тех, что действовали до 28 января 2019 года.

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США разорвали дипломатические отношения с Венесуэлой, ввели санкции против PdVSA и закрыли свое посольство в 2019 году, обвинив президента Николаса Мадуро в фальсификации выборов. Переговоры о снятии нефтяного эмбарго вновь начались после начала Россией военной спецоперации на Украине и введения против Москвы санкций на поставки нефти.

Теги
нефтеперерабатывающий завод Венесуэла США нефть
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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