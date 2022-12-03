Посольство в США: на российскую нефть будет спрос и после введения ценового потолка

Посольство сочло, что на российскую нефть будет спрос и при потолке цен

Российская нефть будет пользоваться спросом и после введения потолка на ее цену, говорится в распространенном письменном комментарии посольства России в США, передает «РИА Новости».

Теперь ни одна страна «не застрахована» от введения потолка в отношении своей экспортной продукции по политическим причинам, подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве считают, что введение ограничения цены на российскую нефть означает «перекраивание базовых принципов функционирования свободных рынков», а результатом этого будут усиление неопределенности и рост издержек для потребителей сырья.

«Нынешние дисбалансы на энергоплощадках являются результатом необдуманных санкций и запретов США на ресурсы из РФ», — утверждают в российской дипмиссии.

2 декабря о согласовании потолка цен на российскую нефть сообщил Евросоюз. Этому предшествовало длительное обсуждение, поскольку государства-члены выступали за разный размер потолка. В частности, Польша предлагала установить его на уровне $30, а Греция — $70. В ходе дискуссий рассматривали также варианты в $65 и $62 за баррель.

Вслед за Евросоюзом страны G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) и Австралия согласовали ограничение цены на российскую сырую нефть, поставляемую морским путем, в размере в $60 за баррель. Вместе «большая семерка», ЕС и Австралия составляют «Коалицию по ограничению цен».

Введение потолка приурочено к вступлению в силу европейского эмбарго на закупки сырой российской нефти 5 декабря, предусмотренного восьмым пакетом санкций. В дальнейшем Коалиция планирует согласовать лимит цен и на нефтепродукты из России, это собираются сделать к 5 февраля 2023 года, когда начнет действовать европейское эмбарго и на их поставки.