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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Российский союз боевых искусств собрал отряд добровольцев на спецоперацию

Трутнев сообщил об отправке 90 спортсменов Российского союза боевых искусств на СВО
Фото: rsbi.ru
Фото: rsbi.ru

Более 90 бойцов из Российского союза боевых искусств (РСБИ) отправятся добровольцами для участия в спецоперации, заявил вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на форуме боевых искусств «Битва чемпионов 14: Школа против школы» в «Лужниках».

«Сегодня уже мало выйти на татами или на ринг, чтобы доказать, что ты боец. Настоящие бойцы сегодня те, кто проливает кровь за нашу Родину, те, кто ее защищает. Российский союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев, их больше 90 человек», — сказал Трутнев.

Среди добровольцев — мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники, уточнил вице-премьер. По его словам, после окончания соревнований отряд отправится на подготовку, а затем — в зону военной операции.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Он предусматривает, что на добровольцев и членов их семей распространяются все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.

Позже добровольцам присвоили статус ветеранов боевых действий. Действие этого закона также распространяется на добровольцев, участвующих в спецоперации с 24 февраля на территориях ЛНР, ДНР и Украины, а на территориях Херсонской и Запорожской областей — с 30 сентября.

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Теги
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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