Российские сайты Elle и Elle Girl перестанут работать

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сайты журналов Elle.ru, Ellegirl.ru, Elledecoratio.ru не будут работать из-за расторжения лицензионного соглашения, говорится в сообщении издателя Shkulev Media Holding, поступившем в РБК.

«Речь не идет о продлении действия лицензионного соглашения на 2023 год, поэтому нами принято решение о закрытии сайтов», — заявил основной владелец и гендиректор холдинга Виктор Шкулев.

В компании сообщили, что редакционным командам закрывающихся сайтов предложат работу в других проектах Shkulev Media Holding, включая проекты, запускаемые в январе 2023 года. Шкулев также поблагодарил своих партнеров за взаимовыгодное сотрудничество.

Shkulev Media Holding работал с брендом Elle 26 лет. Холдинг издавал в России журнал Elle совместно с Hearst Magazines — подразделением американской медиагруппы Hearst. На фоне военной операции на территории Украины в марте 2022 года Shkulev Media лишился партнерства с Hearst Magazines, который передал свои доли в бизнесе российским партнерам.

В июне Shkulev Media приостановил выпуск печатных версий Elle, а также Elle Decoration, Elle Girl и Maxim, оставив только сайты проектов. Компания объяснила это уходом с российского рынка брендов — рекламных партнеров для этих журналов. Шкулев тогда отмечал, что право работать с брендами Elle медиагруппа за собой сохранила.

Shkulev Media Holding — один их крупнейших медиахолдингов в России, который представлен в 49 регионах страны. В него входят сайты Woman.ru, Wday.ru, StarHit.ru и другие, а также связанные с ними группы в социальных сетях. Суммарная аудитория проектов составляет 121 млн пользователей. Совокупный тираж журналов холдинга — 6,2 млн экземпляров.