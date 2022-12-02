Российские сайты Elle и Elle Girl перестанут работать

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 16:04
Корея сотворила чудо на глазах у Роналду. Что происходит на ЧМ Спорт, 21:06
Как геоаналитика изменила рынок розницы: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 21:04
Белый дом объяснил слова Байдена про готовность к переговорам с Путиным Политика, 21:03
Упустивший несколько голевых моментов на ЧМ Лукаку отказался от отпуска Спорт, 20:58
При взрыве гранаты в Одессе пострадали семь человек Общество, 20:54
Страны Запада установили потолок цен на российскую нефть. Что это значит Бизнес, 20:49
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 20:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин и Лукашенко запланировали встретиться в Москве в декабре Политика, 20:38
Умеете ли вы распоряжаться капиталом с выгодой. Тест РБК и Сбер, 20:30
Российские сайты Elle и Elle Girl перестанут работать Общество, 20:21
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 20:18
Сборная Южной Кореи на 91-й минуте вырвала победу у Португалии Спорт, 20:06
Сборная Уругвая победила Гану, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ Спорт, 20:05
Хинштейн потребовал от главы ВЦИОМа объяснений из-за поста об ЛГБТ Политика, 20:01
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
0 

Российские сайты Elle и Elle Girl перестанут работать

Издатель Shkulev Media сообщил о закрытии российских версий сайтов Elle и Elle Girl
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сайты журналов Elle.ru, Ellegirl.ru, Elledecoratio.ru не будут работать из-за расторжения лицензионного соглашения, говорится в сообщении издателя Shkulev Media Holding, поступившем в РБК.

«Речь не идет о продлении действия лицензионного соглашения на 2023 год, поэтому нами принято решение о закрытии сайтов», — заявил основной владелец и гендиректор холдинга Виктор Шкулев.

«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды
Фотогалерея 

В компании сообщили, что редакционным командам закрывающихся сайтов предложат работу в других проектах Shkulev Media Holding, включая проекты, запускаемые в январе 2023 года. Шкулев также поблагодарил своих партнеров за взаимовыгодное сотрудничество.

Shkulev Media Holding работал с брендом Elle 26 лет. Холдинг издавал в России журнал Elle совместно с Hearst Magazines — подразделением американской медиагруппы Hearst. На фоне военной операции на территории Украины в марте 2022 года Shkulev Media лишился партнерства с Hearst Magazines, который передал свои доли в бизнесе российским партнерам.

В июне Shkulev Media приостановил выпуск печатных версий Elle, а также Elle Decoration, Elle Girl и Maxim, оставив только сайты проектов. Компания объяснила это уходом с российского рынка брендов — рекламных партнеров для этих журналов. Шкулев тогда отмечал, что право работать с брендами Elle медиагруппа за собой сохранила.

Читайте на РБК Pro
Обложка c предсказанием будущего: 2023 год по версии The Economist 7 рекомендаций, которые помогут стать классным продакт-менеджером Антистресс-диета: как психобиотики помогают укрепить ментальное здоровье Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков

Shkulev Media Holding — один их крупнейших медиахолдингов в России, который представлен в 49 регионах страны. В него входят сайты Woman.ru, Wday.ru, StarHit.ru и другие, а также связанные с ними группы в социальных сетях. Суммарная аудитория проектов составляет 121 млн пользователей. Совокупный тираж журналов холдинга — 6,2 млн экземпляров.

Теги
Компании
Elle Виктор Шкулев журналы Глянец
ШКУЛЁВ МЕДИА ХОЛДИНГ
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Издатель Elle и StarHit обратился в суд из-за товарного знака Disney
Технологии и медиа
H&M закрыла 80% магазинов в России
Бизнес
Число магазинов с оплатой по QR резко выросло с уходом Visa и Mastercard
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter