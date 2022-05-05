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Российские версии Cosmopolitan и Esquire сменят названия

Как пояснила гендиректор холдинга Independent Media, отзыв лицензии американским конгломератом Hearst означает необходимость в смене названий русскоязычных версий журналов, при этом основной состав сотрудников изданий сохранится
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Проекты медиахолдинга Independent Media (издает русскоязычные версии журналов Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Men's Health, Esquire и других) продолжат выходить в России под другими названиями, сообщила в интервью Peopletalk гендиректор компании Наталья Веснина.

Веснина пояснила, что решение американской медиагруппы Hearst Magazines разорвать с холдингом партнерство «в первую и основную» очередь» означает обязательную смену названий журналов. Основной состав команды и технологическая платформа изданий при этом сохранятся.

«Портфолио IM с учетом прошлогоднего запуска Мen’s Health — это десять мультимедийных брендов, основную часть которых мы до недавнего времени реализовывали по лицензии Hearst. В ближайших планах это количество сохранить», — сказала она. По словам Весниной, журналы будут выходить под новыми названиями, «в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений». Она пообещала, что вскоре станут известны новые имена части локальных версий журналов.

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Гендиректор выразила Hearst благодарность за сотрудничество, но заявила об «отличном шансе» для холдинга «идти вперед самостоятельно».

Веснина указала на возможные трудности с выпуском печатных версий журналов: «Уже сейчас есть выраженный дефицит мелованной бумаги и компонентов для печати, и если ничего не будет меняться, то печатать физически будет не на чем». При этом более 90% пользователей ресурсов Independent Media генерируются именно благодаря цифровым площадкам, отметила гендиректор. Но интерес к бумажным версиям наблюдается как со стороны рекламодателей, так и со стороны читателей, так что «при прочих равных вопрос продолжения принта в том или ином виде» остается открытым, подчеркнула она.

Hearst разорвала партнерство с Independent Media в марте в связи с «эскалацией гуманитарного кризиса». Компания обещала незамедлительно передать российским партнерам свои доли, отметив, что лицензии на принадлежащие группе бренды у холдинга отзываются.

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Главный редактор Esquire Сергей Минаев после этого заявил, что апрельский номер журнала станет последним. В то же время на сайте Independent Media появилось заявление о продолжении деятельности в России и намерении сосредоточиться «на локализации своей деятельности на территории страны, выпуске новых продуктов и дальнейшем развитии своей технологической базы».

Hearst также отозвала лицензии у Shkulev Media Holding, который издавал в России журналы Elle, Maxim, Marie Claire, Psychologies.

О приостановке работы в России после начала военных действий на Украине сообщил также издательский дом Condé Nast (журналы Vogue, GQ, Tatler, Glamour).

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Independent Media Esquire Cosmopolitan
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В издателе Cosmopolitan и Esquire сменится гендиректор
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