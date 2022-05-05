Российские версии Cosmopolitan и Esquire сменят названия

Как пояснила гендиректор холдинга Independent Media, отзыв лицензии американским конгломератом Hearst означает необходимость в смене названий русскоязычных версий журналов, при этом основной состав сотрудников изданий сохранится

Фото: Андрей Любимов / РБК

Проекты медиахолдинга Independent Media (издает русскоязычные версии журналов Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Men's Health, Esquire и других) продолжат выходить в России под другими названиями, сообщила в интервью Peopletalk гендиректор компании Наталья Веснина.

Веснина пояснила, что решение американской медиагруппы Hearst Magazines разорвать с холдингом партнерство «в первую и основную» очередь» означает обязательную смену названий журналов. Основной состав команды и технологическая платформа изданий при этом сохранятся.

«Портфолио IM с учетом прошлогоднего запуска Мen’s Health — это десять мультимедийных брендов, основную часть которых мы до недавнего времени реализовывали по лицензии Hearst. В ближайших планах это количество сохранить», — сказала она. По словам Весниной, журналы будут выходить под новыми названиями, «в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений». Она пообещала, что вскоре станут известны новые имена части локальных версий журналов.

Гендиректор выразила Hearst благодарность за сотрудничество, но заявила об «отличном шансе» для холдинга «идти вперед самостоятельно».

Веснина указала на возможные трудности с выпуском печатных версий журналов: «Уже сейчас есть выраженный дефицит мелованной бумаги и компонентов для печати, и если ничего не будет меняться, то печатать физически будет не на чем». При этом более 90% пользователей ресурсов Independent Media генерируются именно благодаря цифровым площадкам, отметила гендиректор. Но интерес к бумажным версиям наблюдается как со стороны рекламодателей, так и со стороны читателей, так что «при прочих равных вопрос продолжения принта в том или ином виде» остается открытым, подчеркнула она.

Hearst разорвала партнерство с Independent Media в марте в связи с «эскалацией гуманитарного кризиса». Компания обещала незамедлительно передать российским партнерам свои доли, отметив, что лицензии на принадлежащие группе бренды у холдинга отзываются.

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Главный редактор Esquire Сергей Минаев после этого заявил, что апрельский номер журнала станет последним. В то же время на сайте Independent Media появилось заявление о продолжении деятельности в России и намерении сосредоточиться «на локализации своей деятельности на территории страны, выпуске новых продуктов и дальнейшем развитии своей технологической базы».

Hearst также отозвала лицензии у Shkulev Media Holding, который издавал в России журналы Elle, Maxim, Marie Claire, Psychologies.

О приостановке работы в России после начала военных действий на Украине сообщил также издательский дом Condé Nast (журналы Vogue, GQ, Tatler, Glamour).